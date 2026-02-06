Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса
21:56 06.02.2026 (обновлено: 22:07 06.02.2026)
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса
Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026
Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса

Глава КХЛ Алексей Морозов
Глава КХЛ Алексей Морозов
Глава КХЛ Алексей Морозов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо не вызывают у него большого интереса, но он намерен следить за соревнованиями.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК Арене" 7-8 февраля.
«
"При анализе календаря на этот сезон и выборе дат проведения Матча звезд мы обращали внимание на Олимпиаду. Было важно, чтобы эти даты были удобны для всех. Что касается самих Игр, то немного, наверное, буду следить за ними. Я был знаменосцем на той Олимпиаде, где участвовала Россия. Игры в Италии же вызывают у меня небольшой интерес", - сказал Морозов.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды не были допущены до хоккейных турниров зимних Олимпийских игр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков
СпортАлексей Морозов (хоккей)Международная федерация хоккея (IIHF)Зимние Олимпийские игры 2026
 
