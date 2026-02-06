Глава КХЛ заявил, что Олимпиада не вызывает у него большого интереса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что зимние Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо не вызывают у него большого интереса, но он намерен следить за соревнованиями.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.