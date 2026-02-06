США хотят использовать Олимпиаду для усиления позиций, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает использовать предстоящие зимние Олимпийские игры в Милане для продвижения роли страны как глобального лидера в международном спорте, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на внутреннюю служебную записку госдепартамента.

При этом, отмечает Politico, внешнеполитический курс Вашингтона может осложнить международный фон соревнований на фоне разногласий США с рядом союзников. В госдепартаменте переадресовали вопросы о политическом значении Игр в Белый дом, добавив, что дипломатическая служба безопасности будет отвечать за безопасность американских граждан во время Олимпиады.