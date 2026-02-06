США хотят использовать Олимпиаду для усиления позиций, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает использовать предстоящие зимние Олимпийские игры в Милане для продвижения роли страны как глобального лидера в международном спорте, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на внутреннюю служебную записку госдепартамента.
Согласно документу, с которым ознакомилось издание, власти США намерены "продвигать Соединенные Штаты как глобального лидера в международном спорте" и сформировать импульс для так называемого "десятилетия спорта в Америке".
В этот период США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, зимние Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионат мира по футболу 2026 года. Американскую президентскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Милане, как ожидается, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
При этом, отмечает Politico, внешнеполитический курс Вашингтона может осложнить международный фон соревнований на фоне разногласий США с рядом союзников. В госдепартаменте переадресовали вопросы о политическом значении Игр в Белый дом, добавив, что дипломатическая служба безопасности будет отвечать за безопасность американских граждан во время Олимпиады.