17:33 06.02.2026
Мазепин назвал решение World Aquatics признанием труда российских пловцов
Мазепин назвал решение World Aquatics признанием труда российских пловцов
Мазепин назвал решение World Aquatics признанием труда российских пловцов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил РИА Новости, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить российских юниоров к мировым турнирам с флагом и гимном стало признанием труда и упорства спортсменов.
В четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) и World Aquatics допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.
"Мы, безусловно, искренне рады и гордимся решениями международных организаций! Для наших молодых спортсменов это не просто формальность, а большой и важный шаг - вновь официально представлять свою страну на самом высоком уровне, когда в твою честь играет гимн и поднимается флаг Российской Федерации. Это признание их труда, упорства и целеустремленности", - сказал Мазепин.
"Мы обязательно продолжим вести конструктивный диалог с мировым сообществом по полному восстановлению всех прав российских спортсменов на международных стартах. Я хотел бы также подчеркнуть еще раз, что главная позиция федерации остается неизменной - спорт должен оставаться вне политики и соответствовать принципам Олимпийской хартии. Недавнее выступление главы МОК Кирсти Ковентри во многом подтверждает наш тезис, а принятые решения, уверен, вдохновят спортсменов на новые победы!" - отметил Мазепин.
Иван Гирев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Гирев: шаг World Aquatics по юниорам может приблизить нас к полному допуску
5 февраля, 20:11
 
