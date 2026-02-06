Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:13 06.02.2026 (обновлено: 09:52 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/leykers-2072608499.html
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T09:13:00+03:00
2026-02-06T09:52:00+03:00
баскетбол
спорт
джоэл эмбиид
леброн джеймс
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
филадельфия севенти сиксерс
голден стэйт уорриорз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
https://ria.ru/20260206/rekord-2072599954.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джоэл эмбиид, леброн джеймс, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, филадельфия севенти сиксерс, голден стэйт уорриорз, нба
Баскетбол, Спорт, Джоэл Эмбиид, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Филадельфия Севенти Сиксерс, Голден Стэйт Уорриорз, НБА
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА

Дончич получил травму в матче с "Филадельфией"

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась со счетом 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28). Самыми результативными игроками матча стали Остин Ривз из "Лейкерс" и Джоэл Эмбиид из "Сиксерс", набравшие по 35 очков. У хозяев дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Леброн Джеймс. У гостей 26 очков и 13 передач в активе Тайриза Макси.
НБА
06 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Лейкерс
119 : 115
Филадельфия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Лейкерс" Лука Дончич покинул площадку во второй четверти и выбыл из игры до конца матча из-за болей в левой ноге.
"Лейкерс" с 31 победой и 19 поражениями идет на пятом месте в таблице Западной конференции, "Филадельфия" (29-22) располагается на шестой позиции на Востоке.
В другом матче "Голден Стэйт Уорриорз" на выезде переиграл "Финикс Санз" - 101:97 (25:29, 34:26, 17:27, 25:15).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Демин установил личный рекорд результативности в матче НБА
07:38
 
БаскетболСпортДжоэл ЭмбиидЛеброн ДжеймсЛука ДончичЛос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Севенти СиксерсГолден Стэйт УорриорзНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала