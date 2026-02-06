https://ria.ru/20260206/leykers-2072608499.html
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T09:13:00+03:00
2026-02-06T09:13:00+03:00
2026-02-06T09:52:00+03:00
баскетбол
спорт
джоэл эмбиид
леброн джеймс
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
филадельфия севенти сиксерс
голден стэйт уорриорз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
https://ria.ru/20260206/rekord-2072599954.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джоэл эмбиид, леброн джеймс, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, филадельфия севенти сиксерс, голден стэйт уорриорз, нба
Баскетбол, Спорт, Джоэл Эмбиид, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Филадельфия Севенти Сиксерс, Голден Стэйт Уорриорз, НБА
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
Дончич получил травму в матче с "Филадельфией"