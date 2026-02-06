Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров
Фигурное катание
 
19:13 06.02.2026
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров
Лев Лазарев стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров

Лев Лазарев выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров

САРАНСК, 6 фев - РИА Новости. Лев Лазарев стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.
Лазарев набрал по сумме двух программ 278,23 балла. Второе место занял Арсений Федотов (254,59), третье - Глеб Ковтун (247,16).
Соревновательная часть турнира завершится 7 февраля.
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
