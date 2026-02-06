https://ria.ru/20260206/lazarev-2072781988.html
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Фигурист Лазарев стал чемпионом России среди юниоров
Лев Лазарев стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
