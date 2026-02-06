https://ria.ru/20260206/kozlov-2072691582.html
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник
Трансфер полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Трансфер полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит медосмотр, сообщили РИА Новости два источника, близких к сделке и не связанных друг с другом.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Козлов
перейдет из "Краснодара
" в ЦСКА
и это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт 21-летнего полузащитника с "быками" рассчитан до лета 2029 года.
"Переход Козлова из "Краснодара" в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней", - сообщил источник.
"Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон", - уточнил еще один собеседник агентства.
Козлов перешел в "Краснодар" из "Зенита
" летом 2024 года. В составе "быков" полузащитник стал чемпионом России
. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах краснодарцев из 27, набрав 9 (5+4) очков по системе "гол + пас". В чемпионате России и Суперкубке он не набрал очков за результативность, все мячи и ассисты полузащитник оформил в играх Кубка России.