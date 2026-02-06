Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Трансфер полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит медосмотр, сообщили РИА Новости два источника, близких к сделке и не связанных друг с другом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Козлов перейдет из " Краснодара " в ЦСКА и это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт 21-летнего полузащитника с "быками" рассчитан до лета 2029 года.

"Переход Козлова из "Краснодара" в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней", - сообщил источник.

"Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон", - уточнил еще один собеседник агентства.