Рейтинг@Mail.ru
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:56 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kozlov-2072691582.html
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник
Трансфер полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T13:56:00+03:00
2026-02-06T13:56:00+03:00
футбол
спорт
россия
данила козлов
краснодар
пфк цска
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007461742_413:0:2655:1261_1920x0_80_0_0_ec9344f81dccc3d56532a57ef5dba5b7.jpg
https://ria.ru/20260206/ronaldu-2072587368.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007461742_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_1a5c13e7dc20054463d2b32767997241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, данила козлов, краснодар, пфк цска, зенит
Футбол, Спорт, Россия, Данила Козлов, Краснодар, ПФК ЦСКА, Зенит
Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник

Переход Козлова из "Краснодара" в ЦСКА будет оформлен до конца недели

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДанила Козлов
Данила Козлов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Данила Козлов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Трансфер полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит медосмотр, сообщили РИА Новости два источника, близких к сделке и не связанных друг с другом.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Козлов перейдет из "Краснодара" в ЦСКА и это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт 21-летнего полузащитника с "быками" рассчитан до лета 2029 года.
"Переход Козлова из "Краснодара" в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней", - сообщил источник.
"Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон", - уточнил еще один собеседник агентства.
Козлов перешел в "Краснодар" из "Зенита" летом 2024 года. В составе "быков" полузащитник стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах краснодарцев из 27, набрав 9 (5+4) очков по системе "гол + пас". В чемпионате России и Суперкубке он не набрал очков за результативность, все мячи и ассисты полузащитник оформил в играх Кубка России.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В саудовской лиге сделали заявление после бойкота Роналду
Вчера, 01:56
 
ФутболСпортРоссияДанила КозловКраснодарПФК ЦСКАЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала