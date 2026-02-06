Рейтинг@Mail.ru
Костылева объяснила, почему ее мать оскорбила Сарновскую
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:04 06.02.2026 (обновлено: 18:52 06.02.2026)
Костылева объяснила, почему ее мать оскорбила Сарновскую
Костылева объяснила, почему ее мать оскорбила Сарновскую - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Костылева объяснила, почему ее мать оскорбила Сарновскую
Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева заявила РИА Новости, что ее мама Ирина написала оскорбительный пост в адрес фигуристки Софии... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
фигурное катание
спорт
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
вокруг спорта
скандал
Костылева объяснила, почему ее мать оскорбила Сарновскую

Фигуристка Костылева заявила, что ее мама оскорбила Сарновскую на эмоциях

САРАНСК, 6 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратная чемпионка России среди юниорок Елена Костылева заявила РИА Новости, что ее мама Ирина написала оскорбительный пост в адрес фигуристки Софии Сарновской от переизбытка эмоций.
Ранее Ирина Костылева в своем Telegram-канале оскорбила Сарновскую, обвинив ее в том, что она намеренно помешала Елене Костылевой во время разминки. Обе фигуристки тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«
"Я никому из соперниц никогда не желаю зла, - сказала Костылева. - Мама написала этот пост на эмоциях. Она всегда за меня переживает. На соревнованиях всегда переживаю за других девочек и хочу, чтобы они исполнили свои программы чисто. С Софией мы не враги, у нас нормальные отношения. Никогда не позволяли себе говорить какие-то гадости друг о друге".
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Выглядели терпилами": Плющенко — впервые о деталях главного конфликта года
15 декабря 2025, 13:45
 
