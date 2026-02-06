Рейтинг@Mail.ru
Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:35 06.02.2026 (обновлено: 20:57 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/kostyleva-2072755832.html
Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала
Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала
Елена Костылева, регулярно фигурирующая в скандальных новостях исключительно благодаря своей маме, вновь выиграла первенство России среди юниоров. РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T17:35:00+03:00
2026-02-06T20:57:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
саранск
маргарита базылюк
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_818:143:2121:876_1920x0_80_0_0_7062d1b87304580e714927985a389daf.jpg
https://ria.ru/20260204/petrosyan-2072098544.html
саранск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Борис Ходоровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766183832_0:72:450:522_100x100_80_0_0_9ee518cdf73116aebc4ef8fa3d4045a1.jpg
Борис Ходоровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766183832_0:72:450:522_100x100_80_0_0_9ee518cdf73116aebc4ef8fa3d4045a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c36ded458f81ea60baf9815eb2379253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), саранск, маргарита базылюк, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Саранск, Маргарита Базылюк, Авторы РИА Новости Спорт
Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала

Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Елена Костылева, регулярно фигурирующая в скандальных новостях исключительно благодаря своей маме, вновь выиграла первенство России среди юниоров. РИА Новости Спорт рассказывает, как ученица Евгения Плющенко одолела талантливых конкуренток

Мама опять разожгла скандал

Мама чемпионки Ирина незадолго до старта обвинила Софию Сарновскую, представляющую те же "Ангелы Плющенко", в попытке нанести травму ее дочери на разминке и заявила, что Елена не остановится перед тем, чтобы перерезать "подруге по команде" сухожилие. Сама София отказалась прокомментировать инцидент, а на прямой вопрос, намеревалась ли она травмировать главную надежду отечественного фигурного катания, ответила улыбкой.
В короткой программе Костылева исполнила каскад "тройной аксель – тройной тулуп". После завершения проката Елена заявила РИА Новости Спорт, что, если бы правилами допускалось исполнение в короткой программе трех тройных акселей, она бы их прыгнула.
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Песня, ФФККР / Михаил ШаровЭтери Тутберидзе и Маргарита Базылюк
Этери Тутберидзе и Маргарита Базылюк - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Песня, ФФККР / Михаил Шаров
Этери Тутберидзе и Маргарита Базылюк
А вот чемпионка страны среди юниоров 2024 года, фигуристка из группы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк, переживающая период взросления и боровшаяся весь сезон с травмами, заметно облегчила контент, и исполнять тройной аксель в первый день соревнований не стала. Рискнула повторить каскад Костылевой другая воспитанница Тутберидзе Виктория Стрельцова. Получилось чуть хуже, и в итоге она осталась на пятой позиции после первого дня соревнований, расположившись в промежуточном протоколе вслед за Базылюк.
Тройка призеров выглядела достаточно неожиданно. Вслед за Костылевой расположились Лидия Плескачева, тренирующаяся у Светланы Пановой, и Агата Петрова из питерской школы "Звездный лед". Причем ее вместе с Владиславом Сезгановым выводил на лед в Саранске сам Профессор Мишин. Его присутствие вдохновило Агату, выступавшую в первой разминке, на классный прокат. Впрочем, даже после этого ее вряд ли стоило заносить в число претендентов на попадание в призеры первенства. У нее в арсенале пока нет элементов ультра-си.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФигуристка Лидия Плескачева
Фигуристка Лидия Плескачева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Фигуристка Лидия Плескачева
А вот на Плескачеву стоило обратить внимание. На недавнем Мемориале Петра Грушмана она стала победительницей, опередив, в том числе и Костылеву. В произвольной программе в Санкт-Петербурге Лидия исполнила на плюсы тройной аксель и попыталась выполнить четверной сальхов. В короткой программе за каскад "тройной лутц – тройной тулуп" во второй части программы с учетом надбавок Плескачева получила всего на 0,2 балла меньше, чем Костылева с ее тройным акселем, а еще - более высокие оценки за компоненты.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Тутберидзе рассказала о состоянии Петросян перед Олимпиадой
4 февраля, 09:30

"Да что там тренеры!"

Нужно учесть, что Елене лишь в октябре исполнится 15, а Лидии уже в апреле – 16. Для юниорских соревнований полтора года разницы в возрасте – огромное преимущество. Плескачева уже более осознанно исполняет свои программы, не делая ставку исключительно на элементы ультра-си. В короткой программе ученица Пановой предстала в образе балерины Ольги Спесивцевой, которую называли Красная Жизель. Чтобы лучше воплотить ее историю на льду, Лидия посмотрела одноименный фильм и порекомендовала сделать это журналистам, задававшим ей вопросы в смешанной зоне.
В произвольной программе фигуристки выступали в соответствии с местами, занятыми в короткой. Сильнейшую разминку открывали три фигуристки команды Тутберидзе, которых в Саранске сопровождают Сергей Дудаков и Георгий Похилюк. Открывавшая последнюю разминку в произвольной программе Алена Принева упала не только с единственного элемента ультра-си - четверного тулупа, - но и с тройного лутца во второй части программы. "Пиратка Карибского моря" Стрельцова справилась с тремя элементами ультра-си в начале проката, но с четверного тулупа во второй половине упала. Это не помешало ей выйти на первое место перед выступлением квартета сильнейших по итогам короткой программы. Базылюк упала с четверного сальхова и не смогла обойти даже Софью Дзепку.
© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Елена Костылева и Евгений Плющенко
Петрова даже в присутствии Алексея Мишина не сумела вмешаться в спор за медали. Зато Плескачева исполнила два элемента ультра-си. Правда, в обоих судьи усмотрели недокруты в четверть оборота, и в произвольной программе Лидия уступила Стрельцовой. Но по сумме двух обошла. Оставался прокат Костылевой, которая заявила пять элементов ультра-си. Исполнила все пять – и стала двукратной чемпионкой России среди юниорок.
Еще недавно Плющенко откровенно признавался РИА Новости, что Костылева находится в катастрофической форме. В пятницу двукратный олимпийский чемпион ответил на поздравления скромно: "Да что там, тренеры! Спортсменка талантливая".
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)СаранскМаргарита БазылюкАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала