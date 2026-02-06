Плющенко аж заскромничал: его ученица грохнула конкуренток на фоне скандала

Елена Костылева, регулярно фигурирующая в скандальных новостях исключительно благодаря своей маме, вновь выиграла первенство России среди юниоров. РИА Новости Спорт рассказывает, как ученица Евгения Плющенко одолела талантливых конкуренток

Мама опять разожгла скандал

Мама чемпионки Ирина незадолго до старта обвинила Софию Сарновскую, представляющую те же "Ангелы Плющенко", в попытке нанести травму ее дочери на разминке и заявила, что Елена не остановится перед тем, чтобы перерезать "подруге по команде" сухожилие. Сама София отказалась прокомментировать инцидент, а на прямой вопрос, намеревалась ли она травмировать главную надежду отечественного фигурного катания, ответила улыбкой.

В короткой программе Костылева исполнила каскад "тройной аксель – тройной тулуп". После завершения проката Елена заявила РИА Новости Спорт, что, если бы правилами допускалось исполнение в короткой программе трех тройных акселей, она бы их прыгнула.

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Песня, ФФККР / Михаил Шаров Этери Тутберидзе и Маргарита Базылюк © Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Владимир Песня, ФФККР / Михаил Шаров Этери Тутберидзе и Маргарита Базылюк

А вот чемпионка страны среди юниоров 2024 года, фигуристка из группы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк, переживающая период взросления и боровшаяся весь сезон с травмами, заметно облегчила контент, и исполнять тройной аксель в первый день соревнований не стала. Рискнула повторить каскад Костылевой другая воспитанница Тутберидзе Виктория Стрельцова. Получилось чуть хуже, и в итоге она осталась на пятой позиции после первого дня соревнований, расположившись в промежуточном протоколе вслед за Базылюк.

Тройка призеров выглядела достаточно неожиданно. Вслед за Костылевой расположились Лидия Плескачева, тренирующаяся у Светланы Пановой, и Агата Петрова из питерской школы "Звездный лед". Причем ее вместе с Владиславом Сезгановым выводил на лед в Саранске сам Профессор Мишин. Его присутствие вдохновило Агату, выступавшую в первой разминке, на классный прокат. Впрочем, даже после этого ее вряд ли стоило заносить в число претендентов на попадание в призеры первенства. У нее в арсенале пока нет элементов ультра-си.

А вот на Плескачеву стоило обратить внимание. На недавнем Мемориале Петра Грушмана она стала победительницей, опередив, в том числе и Костылеву. В произвольной программе в Санкт-Петербурге Лидия исполнила на плюсы тройной аксель и попыталась выполнить четверной сальхов. В короткой программе за каскад "тройной лутц – тройной тулуп" во второй части программы с учетом надбавок Плескачева получила всего на 0,2 балла меньше, чем Костылева с ее тройным акселем, а еще - более высокие оценки за компоненты.

"Да что там тренеры!"

Нужно учесть, что Елене лишь в октябре исполнится 15, а Лидии уже в апреле – 16. Для юниорских соревнований полтора года разницы в возрасте – огромное преимущество. Плескачева уже более осознанно исполняет свои программы, не делая ставку исключительно на элементы ультра-си. В короткой программе ученица Пановой предстала в образе балерины Ольги Спесивцевой, которую называли Красная Жизель. Чтобы лучше воплотить ее историю на льду, Лидия посмотрела одноименный фильм и порекомендовала сделать это журналистам, задававшим ей вопросы в смешанной зоне.

В произвольной программе фигуристки выступали в соответствии с местами, занятыми в короткой. Сильнейшую разминку открывали три фигуристки команды Тутберидзе, которых в Саранске сопровождают Сергей Дудаков и Георгий Похилюк. Открывавшая последнюю разминку в произвольной программе Алена Принева упала не только с единственного элемента ультра-си - четверного тулупа, - но и с тройного лутца во второй части программы. "Пиратка Карибского моря" Стрельцова справилась с тремя элементами ультра-си в начале проката, но с четверного тулупа во второй половине упала. Это не помешало ей выйти на первое место перед выступлением квартета сильнейших по итогам короткой программы. Базылюк упала с четверного сальхова и не смогла обойти даже Софью Дзепку.

© РИА Новости Елена Костылева и Евгений Плющенко © РИА Новости Елена Костылева и Евгений Плющенко

Петрова даже в присутствии Алексея Мишина не сумела вмешаться в спор за медали. Зато Плескачева исполнила два элемента ультра-си. Правда, в обоих судьи усмотрели недокруты в четверть оборота, и в произвольной программе Лидия уступила Стрельцовой. Но по сумме двух обошла. Оставался прокат Костылевой, которая заявила пять элементов ультра-си. Исполнила все пять – и стала двукратной чемпионкой России среди юниорок.