Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:33 06.02.2026 (обновлено: 19:57 06.02.2026)
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ
Сборная Запада обыграла команду Востока в матче за Кубок Вызова среди игроков Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который прошел в рамках фестиваля "Неделя звезд... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ

Сборная Запада выиграла Кубок вызова в рамках Недели звезд КХЛ

Хоккей. КХЛ.
Хоккей. КХЛ. . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сборная Запада обыграла команду Востока в матче за Кубок Вызова среди игроков Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который прошел в рамках фестиваля "Неделя звезд хоккея".
Встреча прошла на "УГМК Арене" в Екатеринбурге, встречу посетили рекордные 10 473 зрителя. Игра завершилась со счетом 7:4 (6:0, 0:3, 1:1) в пользу команды Запада, у которой отличились Алексей Донцов (5-я и 14-я минуты), Иван Фомин (8), Максим Филимонов (10), Артем Бондарь (17, 44), Курбан Лиъматов (18). В составе проигравших шайбы забросили Никита Полтавчук (21), Саид Гимаев (25), Лавр Гашилов (28) и Булат Ахсянов (46).
Сборная Запада в 11-й раз выиграла Кубок Вызова. Команда Востока четырежды брала трофей. Два лучших игрока матча, которыми стали Филимонов и Бондарь, в субботу примут участие в Матче звезд КХЛ в составе сборной молодых игроков лиги (KHL U23 Stars).
Шайба Карнаухова помогла ЦСКА обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Заголовок открываемого материала