Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет
Хоккей
Хоккей
 
17:39 06.02.2026 (обновлено: 18:54 06.02.2026)
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет
Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над соотечественниками из команды не старше 18 лет в матче Кубка Будущего, который... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T17:39:00+03:00
2026-02-06T18:54:00+03:00
хоккей
спорт
https://ria.ru/20260205/kubok-2072549524.html
2026
спорт
Хоккей, Спорт
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет

Сборная России до 17 лет обыграла команду России до 18 лет на Кубке Будущего

Шайба - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Шайба. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, одержала победу над соотечественниками из команды не старше 18 лет в матче Кубка Будущего, который проходит в Минске.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу команды до 17 лет. В составе победителей дубль оформил Иван Коваленко (36-я и 50-я минуты). У сборной России до 18 лет шайбу забросил Виктор Федоров (39).
Кубок Будущего с участием сборных России до 17 и 18 лет проводится в столице Белоруссии в четвертый раз. Все три предыдущих розыгрыша завершались победой белорусской "молодежки".
