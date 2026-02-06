https://ria.ru/20260206/khokkey-2072759436.html
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет
Сборная России по хоккею до 17 лет обыграла сборную России до 18 лет
