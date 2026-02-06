Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Парадайзе, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (4:1, 0:0, 0:0). У победителей шайбы забросили Джек Айкел (9-я минута), Марк Стоун (12), россиянин Павел Дорофеев (14), который также отдал голевую передачу на Митчелла Марнера (14). Ассистентский дубль оформил Иван Барбашёв. У гостей отличился Тревор Мур (16).
06 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
08:22 • Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
11:49 • Марк Стоун
13:29 • Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
13:49 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
15:03 • Тревор Мур
В текущем сезоне 25-летний Дорофеев набрал 44 очка (26 голов + 18 передач) в 57 играх за "Вегас", на счету 30-летнего Барбашёва 41 (16+25) результативный балл в таком же количестве встреч.
В конце первого периода шайба попала в голову российскому хоккеисту "Кингз" Андрею Кузьменко, когда он боролся на пятачке. 30-летний россиянин упал на лед и покинул площадку в сопровождении партнеров по команде. Через некоторое время он вернулся в игру.
"Вегас" с 68 очками возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" (60 очков) занимает пятое место.