Рейтинг@Mail.ru
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:01 06.02.2026 (обновлено: 09:52 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072605392.html
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T09:01:00+03:00
2026-02-06T09:52:00+03:00
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
иван барбашев
джек айкел
марк стоун
вегас голден найтс
лос-анджелес кингз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877931298_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bba138933dd4dc9b842a5f6e6c477bae.jpg
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072590200.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877931298_221:0:2888:2000_1920x0_80_0_0_f8a6b06bf351eb7bfba06c9fe89ec8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел дорофеев (хоккей), иван барбашев, джек айкел, марк стоун, вегас голден найтс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Иван Барбашев, Джек Айкел, Марк Стоун, Вегас Голден Найтс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Барбашев и Дорофеев помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Четыре очка Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеисты "Вегас Голден Найтс"
Хоккеисты Вегас Голден Найтс - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : twitter.com/goldenknights
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Парадайзе, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (4:1, 0:0, 0:0). У победителей шайбы забросили Джек Айкел (9-я минута), Марк Стоун (12), россиянин Павел Дорофеев (14), который также отдал голевую передачу на Митчелла Марнера (14). Ассистентский дубль оформил Иван Барбашёв. У гостей отличился Тревор Мур (16).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
4 : 1
Лос-Анджелес
08:22 • Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
11:49 • Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
13:29 • Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
13:49 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
15:03 • Тревор Мур
(Хоэль Армиа, Анже Копитар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В текущем сезоне 25-летний Дорофеев набрал 44 очка (26 голов + 18 передач) в 57 играх за "Вегас", на счету 30-летнего Барбашёва 41 (16+25) результативный балл в таком же количестве встреч.
В конце первого периода шайба попала в голову российскому хоккеисту "Кингз" Андрею Кузьменко, когда он боролся на пятачке. 30-летний россиянин упал на лед и покинул площадку в сопровождении партнеров по команде. Через некоторое время он вернулся в игру.
"Вегас" с 68 очками возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, где "Лос-Анджелес" (60 очков) занимает пятое место.
Регулярный чемпионат НХЛ ушел на перерыв из-за хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Сезон возобновится 25 февраля.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
03:14
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Иван БарбашевДжек АйкелМарк СтоунВегас Голден НайтсЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала