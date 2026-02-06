https://ria.ru/20260206/khokkey-2072602646.html
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину
Игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флориды Пантерз" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Хоккеисты "Тампы" и "Флориды" устроили массовую драку после толчка Кучерова
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флориды Пантерз" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Потасовка началась на пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу "молний" после того, как нападающий "Пантерс" Мэттью Ткачук в средней зоне толкнул в спину Никиту Кучерова. В результате драки удаления за различные нарушения получили игроки "Флориды" Ткачук, Густав Форслинг, Донован Себранго, Сэм Беннетт, Картер Верхаге и Нико Миккола. У хозяев лед покинули Кучеров, Джей Джей Мозер, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Янни Гурд.
В общей сложности по итогам матча игроки обеих команд получили 147 минут штрафа. Игра в Тампе завершилась победой хозяев со счетом 6:1.