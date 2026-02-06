Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
08:28 06.02.2026
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину
Игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флориды Пантерз" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину

Хоккеисты "Тампы" и "Флориды" устроили массовую драку после толчка Кучерова

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флориды Пантерз" устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Потасовка началась на пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу "молний" после того, как нападающий "Пантерс" Мэттью Ткачук в средней зоне толкнул в спину Никиту Кучерова. В результате драки удаления за различные нарушения получили игроки "Флориды" Ткачук, Густав Форслинг, Донован Себранго, Сэм Беннетт, Картер Верхаге и Нико Миккола. У хозяев лед покинули Кучеров, Джей Джей Мозер, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Янни Гурд.
В общей сложности по итогам матча игроки обеих команд получили 147 минут штрафа. Игра в Тампе завершилась победой хозяев со счетом 6:1.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
03:14
 
ХоккейСпортНикита КучеровМэттью ТкачукГустав ФорслингТампа-Бэй ЛайтнингФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
