"Тампа" и "Флорида" устроили массовую драку после толчка Кучерова в спину

Потасовка началась на пятой минуте третьего периода при счете 4:0 в пользу "молний" после того, как нападающий "Пантерс" Мэттью Ткачук в средней зоне толкнул в спину Никиту Кучерова. В результате драки удаления за различные нарушения получили игроки "Флориды" Ткачук, Густав Форслинг, Донован Себранго, Сэм Беннетт, Картер Верхаге и Нико Миккола. У хозяев лед покинули Кучеров, Джей Джей Мозер, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Янни Гурд.