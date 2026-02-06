https://ria.ru/20260206/khokkey-2072595853.html
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T06:01:00+03:00
2026-02-06T06:01:00+03:00
2026-02-06T06:01:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
баффало сейбрз
егор чинахов
евгений малкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069476591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a9524989dd5c753cd9ee21e30c85910.jpg
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072595396.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069476591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8769b0bb171894906f855e9dd271ab0c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, баффало сейбрз, егор чинахов, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Баффало Сейбрз, Егор Чинахов, Евгений Малкин
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами
Передачи Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ