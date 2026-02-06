Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:01 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072595853.html
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T06:01:00+03:00
2026-02-06T06:01:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
баффало сейбрз
егор чинахов
евгений малкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069476591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a9524989dd5c753cd9ee21e30c85910.jpg
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072595396.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069476591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8769b0bb171894906f855e9dd271ab0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, баффало сейбрз, егор чинахов, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Баффало Сейбрз, Егор Чинахов, Евгений Малкин
"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами

Передачи Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

© REUTERS / Sergei BelskiХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Sergei Belski
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Баффало
2 : 5
Питтсбург
01:46 • Джейсон Цукер
(Райан Маклеод, Боуэн Байрэм)
41:55 • Тейдж Томпсон
(Джек Куинн, Расмус Дэлин)
09:18 • Эйвери Хейс
(Илья Соловьев, Rutger McGroarty)
18:47 • Эйвери Хейс
(Энтони Манта, Паркер Вотерспун)
27:44 • Benjamin Kindel
55:33 • Томас Новак
(Егор Чинахов, Евгений Малкин)
59:46 • Benjamin Kindel
(Коннор Девар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Эйвери Хэйз (10-я и 19-я минуты), Бенжамин Киндел (28, 60) и Томми Новак (56). У "Баффало" отличились Джейсон Цукер (2) и Тейдж Томпсон (42).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов также записал на свой счет результативный пас.
"Питтсбург" одержал первую победу после двух поражений подряд. "Баффало" потерпел третье поражение в последних четырех матчах чемпионата НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"
05:53
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзБаффало СейбрзЕгор ЧинаховЕвгений Малкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала