"Питтсбург" обыграл "Баффало", Малкин и Чинахов отметились передачами

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Эйвери Хэйз (10-я и 19-я минуты), Бенжамин Киндел (28, 60) и Томми Новак (56). У "Баффало" отличились Джейсон Цукер (2) и Тейдж Томпсон (42).