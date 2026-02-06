Рейтинг@Mail.ru
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
19:28 06.02.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские юниорки заняли первые три места в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы, который проходит в Бургасе (Болгария).
Первое место заняла Ева Мелентьева, одержавшая в финале победу над соотечественницей Майей Пономаревой со счетом 14:13. Третьей стала Таисья Тихомирова, которая во встрече за бронзу одержала победу над представительницей Сербии Наталией Живкович - 12:10.
В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м среди юниоров до 18 лет золотую медаль завоевал россиянин Егор Пелевин, в финальном поединке он одержал победу над украинцем Артемом Мозговым со счетом 12:11.
В первый день соревнований, который прошел в четверг, в пулевой стрельбе среди юниорок до 16 лет бронзовую награду завоевала россиянка Ясмина Мухтарова, в пулевой стрельбе среди юниорок до 18 лет россиянка София Кузина выиграла золотую медаль, второе место заняла ее соотечественница Виктория Холодная. В стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров до 16 лет серебряным призером стала Мелентьева, бронзу завоевала Тихомирова.
В тот же день в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки до 16 лет чемпионками Европы также стали россиянки Мелентьева, Тихомирова и Пономарева. Среди спортсменов до 18 лет юноши завоевали бронзовую медаль, в составе команды выступили Пелевин, Иван Колесник и Николай Яковлев.
