Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские юниорки заняли первые три места в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы, который проходит в Бургасе (Болгария).

Первое место заняла Ева Мелентьева, одержавшая в финале победу над соотечественницей Майей Пономаревой со счетом 14:13. Третьей стала Таисья Тихомирова, которая во встрече за бронзу одержала победу над представительницей Сербии Наталией Живкович - 12:10.

В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м среди юниоров до 18 лет золотую медаль завоевал россиянин Егор Пелевин, в финальном поединке он одержал победу над украинцем Артемом Мозговым со счетом 12:11.

В первый день соревнований, который прошел в четверг, в пулевой стрельбе среди юниорок до 16 лет бронзовую награду завоевала россиянка Ясмина Мухтарова, в пулевой стрельбе среди юниорок до 18 лет россиянка София Кузина выиграла золотую медаль, второе место заняла ее соотечественница Виктория Холодная. В стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров до 16 лет серебряным призером стала Мелентьева, бронзу завоевала Тихомирова.