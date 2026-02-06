https://ria.ru/20260206/ivanov-2072583908.html
Умер бывший волейболист сборной России
Умер бывший волейболист сборной России - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Умер бывший волейболист сборной России
Бывший волейболист сборной России и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Павел Иванов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T01:01:00+03:00
2026-02-06T01:01:00+03:00
2026-02-06T01:01:00+03:00
волейбол
спорт
локомотив-изумруд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50127/69/501276995_0:88:2470:1477_1920x0_80_0_0_5c3a15e578e976cd31dfc0b68141b255.jpg
https://ria.ru/20260205/andrjuschenko-2072397483.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50127/69/501276995_0:0:2470:1854_1920x0_80_0_0_a7990e192373882a21fa363bf16e4641.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, локомотив-изумруд
Волейбол, Спорт, Локомотив-Изумруд
Умер бывший волейболист сборной России
Бывший волейболист сборной России Павел Иванов умер на 62-м году жизни
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший волейболист сборной России и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Павел Иванов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
За карьеру Иванов выиграл чемпионат и Кубок России, завоевал бронзу Мировой лиги и стал победителем молодежного чемпионата Европы. Он являлся первым игроком, выступавшим за сборную России в амплуа либеро.
"Светлая память и благодарность этому замечательному волейболисту и человеку! Выражаем соболезнования всем родным, друзьям Павла Николаевича, а также болельщикам. Этот игрок навсегда останется в нашей памяти и в истории нашего волейбольного клуба", - говорится в сообщении клуба.
После завершения спортивной карьеры Иванов работал тренером в клубе "Локомотив-Изумруд".