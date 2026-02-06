Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший волейболист сборной России
Волейбол
 
01:01 06.02.2026
Умер бывший волейболист сборной России
Умер бывший волейболист сборной России
Бывший волейболист сборной России и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Павел Иванов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Новости
спорт, локомотив-изумруд
Волейбол, Спорт, Локомотив-Изумруд
Умер бывший волейболист сборной России

Бывший волейболист сборной России Павел Иванов умер на 62-м году жизни

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший волейболист сборной России и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Павел Иванов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
За карьеру Иванов выиграл чемпионат и Кубок России, завоевал бронзу Мировой лиги и стал победителем молодежного чемпионата Европы. Он являлся первым игроком, выступавшим за сборную России в амплуа либеро.
"Светлая память и благодарность этому замечательному волейболисту и человеку! Выражаем соболезнования всем родным, друзьям Павла Николаевича, а также болельщикам. Этот игрок навсегда останется в нашей памяти и в истории нашего волейбольного клуба", - говорится в сообщении клуба.
После завершения спортивной карьеры Иванов работал тренером в клубе "Локомотив-Изумруд".
Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко
Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко
Вчера, 11:00
 
Волейбол
 
