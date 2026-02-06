Умер бывший волейболист сборной России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший волейболист сборной России и капитан команды "Локомотив-Изумруд" Павел Иванов скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

За карьеру Иванов выиграл чемпионат и Кубок России, завоевал бронзу Мировой лиги и стал победителем молодежного чемпионата Европы. Он являлся первым игроком, выступавшим за сборную России в амплуа либеро.

"Светлая память и благодарность этому замечательному волейболисту и человеку! Выражаем соболезнования всем родным, друзьям Павла Николаевича, а также болельщикам. Этот игрок навсегда останется в нашей памяти и в истории нашего волейбольного клуба", - говорится в сообщении клуба.