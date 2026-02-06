Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.

Уроженка Тольятти набрала 67,79 балла. Лучший результат показала трехкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото (78,88 балла), второй стала действующая чемпионка мира американка Алиса Лю (74,90), третьей - итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

После ритм-танца, а также коротких программ спортивных пар и одиночниц сборная Грузии с 20 очками располагается на четвертом месте в таблице турнира. Лидирует сборная США (25), второе место занимает команда Японии (23), тройку лидеров замыкают итальянцы (22).

Мужчины-одиночники короткие программы представят в субботу, 7 февраля.