Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских...
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
каори сакамото
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Уроженка Тольятти набрала 67,79 балла. Лучший результат показала трехкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото (78,88 балла), второй стала действующая чемпионка мира американка Алиса Лю (74,90), третьей - итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
После ритм-танца, а также коротких программ спортивных пар и одиночниц сборная Грузии с 20 очками располагается на четвертом месте в таблице турнира. Лидирует сборная США (25), второе место занимает команда Японии (23), тройку лидеров замыкают итальянцы (22).
Мужчины-одиночники короткие программы представят в субботу, 7 февраля.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.