Рейтинг@Mail.ru
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:03 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gubanova-2072745440.html
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ
Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T17:03:00+03:00
2026-02-06T17:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия губанова (фигурное катание)
каори сакамото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996734159_0:430:1638:1351_1920x0_80_0_0_975e5496bde9b62f92c1ba87aeca1778.jpg
https://ria.ru/20260206/devis-2072680585.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996734159_0:413:1638:1642_1920x0_80_0_0_ba0dc162bd7d6b5f67626107b048a8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия губанова (фигурное катание), каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Губанова (фигурное катание), Каори Сакамото
Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике ОИ

Сборная Грузии идет четвертой после выступления Губановой в команднике Игр

© Соцсети ISUАнастасия Губанова
Анастасия Губанова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Соцсети ISU
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе в рамках командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр в Милане.
Уроженка Тольятти набрала 67,79 балла. Лучший результат показала трехкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото (78,88 балла), второй стала действующая чемпионка мира американка Алиса Лю (74,90), третьей - итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
После ритм-танца, а также коротких программ спортивных пар и одиночниц сборная Грузии с 20 очками располагается на четвертом месте в таблице турнира. Лидирует сборная США (25), второе место занимает команда Японии (23), тройку лидеров замыкают итальянцы (22).
Мужчины-одиночники короткие программы представят в субботу, 7 февраля.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном турнире Олимпиады
Вчера, 13:22
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия Губанова (фигурное катание)Каори Сакамото
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала