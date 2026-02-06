Рейтинг@Mail.ru
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками
Футбол
Футбол
 
06.02.2026
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками
Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
футбол
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт
вокруг спорта
206
60
206
60
2026
Новости
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), спорт, вокруг спорта
Футбол, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Спорт, Вокруг спорта
Футболисткам Эстонии и Литвы дали поражения за отказ играть с белорусками

Футболисткам Эстонии и Литвы засчитали поражения за отказ играть с белорусками

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение засчитать технические поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против команды Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы среди команд не старше 17 лет, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Сборная Белоруссии в рамках второго раунда квалификации должна сыграть в группе B1 с командами Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля).
«
"В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Белоруссии до 17 лет, решением контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3", - говорится в заявлении.
