Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
Российский флаг пронесли на трибуны миланского стадиона "Сан-Сиро", где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс".
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский флаг пронесли на трибуны миланского стадиона "Сан-Сиро", где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс".
На "Сан-Сиро" проходит основная часть церемонии. Издание опубликовало фотографию болельщика, развернувшего российский триколор. Как отмечает источник, стюарды стадиона не делали ему замечаний.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.