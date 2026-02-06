Рейтинг@Mail.ru
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/flag-2072814731.html
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
Российский флаг пронесли на трибуны миланского стадиона "Сан-Сиро", где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс". РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T22:55:00+03:00
2026-02-06T22:55:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992906776_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_882c12b0dd41826a526c02c02ea56097.jpg
https://ria.ru/20260206/tseremoniya-2072810122.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992906776_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d851e7ff91664d6c9e832ecbdf494341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр

Российский флаг развернули на трибунах на церемонии открытия Олимпийских игр

© AnadoluОлимпийские кольца на фоне флага России
Олимпийские кольца на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Anadolu
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский флаг пронесли на трибуны миланского стадиона "Сан-Сиро", где проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр, сообщает "Спорт-Экспресс".
На "Сан-Сиро" проходит основная часть церемонии. Издание опубликовало фотографию болельщика, развернувшего российский триколор. Как отмечает источник, стюарды стадиона не делали ему замечаний.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.
ОИ-2026.Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Вчера, 22:04
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала