Рейтинг@Mail.ru
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:55 06.02.2026 (обновлено: 16:11 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/figuristka-2072724966.html
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Фигуристка Елена Костылева стала победительницей чемпионата России среди юниоров, который проходит в Саранске. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T15:55:00+03:00
2026-02-06T16:11:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
саранск
елена костылева (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_818:143:2121:876_1920x0_80_0_0_7062d1b87304580e714927985a389daf.jpg
https://ria.ru/20260206/oi-2072715467.html
россия
саранск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054851742_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c36ded458f81ea60baf9815eb2379253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, саранск, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Россия, Саранск, Елена Костылева (фигурное катание)
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров

Фигуристка Елена Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристка Елена Костылева
Фигуристка Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристка Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
САРАНСК, 6 фев - РИА Новости. Фигуристка Елена Костылева стала победительницей чемпионата России среди юниоров, который проходит в Саранске.
Костылева набрала 157,37 балла за произвольную программу и 228,53 балла по сумме прокатов. Второе место заняла Лидия Плескачева (218,03), бронзу завоевала Виктория Стрельцова (217,84).
Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров второй год подряд.
Соревновательная часть турнира завершится 7 февраля.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Метелкина и Берулава стали вторыми в короткой программе командника ОИ
Вчера, 15:24
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСаранскЕлена Костылева (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала