Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Фигуристка Елена Костылева стала победительницей чемпионата России среди юниоров, который проходит в Саранске. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T15:55:00+03:00
2026-02-06T15:55:00+03:00
2026-02-06T16:11:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
саранск
елена костылева (фигурное катание)
россия
саранск
2026
Фигуристка Елена Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров