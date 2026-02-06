Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
Футбол
 
21:57 06.02.2026
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
Новости
спорт, динамо (махачкала), трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Динамо (Махачкала), Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом

Мешид перешёл из "УСМ Алжир" в "Динамо" Махачкала

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Алжирский полузащитник Дайя Эддин Мешид стал игроком махачкалинского "Динамо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Футболист перешел в российскую команду из клуба "УСМ Алжир". Махачкалинцы заключили с полузащитником долгосрочное соглашение. В составе "Динамо" Мешид будет выступать под 55-м номером.
Мешиду 19 лет. Он является воспитанником "УСМ Алжир" и в текущем сезоне принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.
ФутболСпортДинамо (Махачкала)Трансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
