"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом

06.02.2026
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
Алжирский полузащитник Дайя Эддин Мешид стал игроком махачкалинского "Динамо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T21:57:00+03:00
2026-02-06T21:57:00+03:00
2026-02-06T22:07:00+03:00
"Динамо" из Махачкалы подписало контракт с алжирским футболистом
Мешид перешёл из "УСМ Алжир" в "Динамо" Махачкала