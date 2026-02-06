https://ria.ru/20260206/devis-2072680585.html
Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном турнире Олимпиады
2026-02-06T13:22:00+03:00
2026-02-06T13:22:00+03:00
2026-02-06T14:39:00+03:00
фигурное катание
спорт
диана дэвис
глеб смолкин
2026
Новости
ru-RU
спорт, диана дэвис, глеб смолкин
Фигурное катание, Спорт, Диана Дэвис, Глеб Смолкин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Италии.
Дэвис
и Смолкин
набрали 78,97 балла. Первыми стали действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06), вторыми - французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).
В пятницу командные соревнования продолжатся короткой программой пар и одиночниц.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.