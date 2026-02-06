Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила о как минимум двух актах вандализма, в результате которых суммарно были повреждены 70 душевых кабин. В частности, в них были сломаны сливные пробки и трубы, в связи с чем произошла протечка. Предполагается, что повреждения наносились дрелью. Повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.