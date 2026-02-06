https://ria.ru/20260206/derevnya-2072631457.html
Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне
Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Японский атлет рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне
Чемпион мира в спринтерском многоборье японский конькобежец Тацуя Синама пожаловался на олимпийскую деревню на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чемпион мира в спринтерском многоборье японский конькобежец Тацуя Синама пожаловался на олимпийскую деревню на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила о как минимум двух актах вандализма, в результате которых суммарно были повреждены 70 душевых кабин. В частности, в них были сломаны сливные пробки и трубы, в связи с чем произошла протечка. Предполагается, что повреждения наносились дрелью. Повреждения были обнаружены в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
«
"Район вокруг деревни находится в пригороде. Атмосфера немного пугающая, ночью не хочется выходить на улицу. Хочется быть осторожным во всем", - цитирует Синаму Nikkan Sports
.
Синаме 29 лет, он является золотым и серебряным призером чемпионатов мира в спринтерском многоборье, а также бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях.
Зимние игры пройдут в Италии
с 6 по 22 февраля.