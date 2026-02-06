Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 06.02.2026 (обновлено: 14:47 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/degtyarev-2072705949.html
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сотрудничает на рабочем уровне со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу своего восстановления в... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T14:46:00+03:00
2026-02-06T14:47:00+03:00
россия
москва
михаил дегтярев
оливье ниггли
всемирное антидопинговое агентство (wada)
русада
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039582624_109:433:2981:2048_1920x0_80_0_0_0d02e021f367820b05082932c671657c.jpg
https://ria.ru/20260115/wada-2068081668.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039582624_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_487f26d57791acc29643b672cff947a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, москва, михаил дегтярев, оливье ниггли, всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, госдума рф, спорт
Россия, Москва, Михаил Дегтярев, Оливье Ниггли, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА, Госдума РФ, Спорт
РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев

Дегтярев: РУСАДА обсуждает с WADA на рабочем уровне восстановление в правах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сотрудничает на рабочем уровне со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу своего восстановления в правах, заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года. В четверг директор WADA Оливье Ниггли заявил, что восстановление РУСАДА не зависит от вопроса возвращения российских спортсменов на международную арену и политической обстановки.
"Хочу подчеркнуть, что WADA и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне, о чем сообщил сам Оливье Ниггли на днях в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что фактически процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"Сейчас вопрос восстановления статуса РУСАДА в значительной степени технический, для этого нам предстоит сделать ряд шагов. Прежде всего, внести поправки в наше антидопинговое законодательство, обновить его в соответствии с кодексом WADA. Поправки в закон разработаны министерством спорта России совместно с депутатами, внесены в Госдуму и уже прошли первое чтение, второе мы ожидаем в ближайшее время. Это позволит завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА-WADA в Спортивном арбитражном суде. Второй пункт, который нам нужно выполнить, - провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, когда мы приведем наше антидопинговое законодательство в соответствие с кодексом WADA", - добавил министр.
В январе Дегтярев сообщал, что команда WADA прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита РУСАДА.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Дегтярев рассказал, когда WADA приедет в Москву для аудита РУСАДА
15 января, 15:26
 
РоссияМоскваМихаил ДегтяревОливье НигглиВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАГосдума РФСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала