РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сотрудничает на рабочем уровне со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу своего восстановления в правах, заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года. В четверг директор WADA Оливье Ниггли заявил, что восстановление РУСАДА не зависит от вопроса возвращения российских спортсменов на международную арену и политической обстановки.
"Хочу подчеркнуть, что WADA и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне, о чем сообщил сам Оливье Ниггли на днях в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что фактически процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами", - цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"Сейчас вопрос восстановления статуса РУСАДА в значительной степени технический, для этого нам предстоит сделать ряд шагов. Прежде всего, внести поправки в наше антидопинговое законодательство, обновить его в соответствии с кодексом WADA. Поправки в закон разработаны министерством спорта России совместно с депутатами, внесены в Госдуму и уже прошли первое чтение, второе мы ожидаем в ближайшее время. Это позволит завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА-WADA в Спортивном арбитражном суде. Второй пункт, который нам нужно выполнить, - провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, когда мы приведем наше антидопинговое законодательство в соответствие с кодексом WADA", - добавил министр.
В январе Дегтярев сообщал, что команда WADA прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита РУСАДА.