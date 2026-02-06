РУСАДА обсуждает с WADA восстановление в правах, заявил Дегтярев

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сотрудничает на рабочем уровне со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу своего восстановления в правах, заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.