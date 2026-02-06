Рейтинг@Mail.ru
Александрова вышла в финал турнира в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Теннис
 
19:40 06.02.2026
Александрова вышла в финал турнира в Абу-Даби
Александрова вышла в финал турнира в Абу-Даби
теннис
спорт
екатерина александрова
клара таусон
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
спорт, екатерина александрова, клара таусон, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Екатерина Александрова, Клара Таусон, Женская теннисная ассоциация (WTA)
© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В полуфинале 11-я ракетка мира обыграла американку Хейли Баптист (56) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.
В финале россиянка сыграет с победительницей матча между Сарой Бейлек (101) из Чехии и датчанкой Кларой Таусон (16).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
06 февраля 2026 • начало в 17:05
Завершен
Хейли Баптист
1 : 26:36:73:6
Екатерина Александрова
