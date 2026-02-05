European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном, сообщается на Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.

Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.

"Во всех соревнованиях, кроме турниров среди взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что спортсменам и техническому персоналу из России и Белоруссии для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему будут необходимы подача заявки и получение статуса нейтрального спортсмена.