European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном
13:47 05.02.2026 (обновлено: 15:42 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/yuniory-2072454695.html
European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном
спорт
россия
белоруссия
международный олимпийский комитет (мок)
синхронное плавание
плавание
россия
белоруссия
2026
спорт, россия, белоруссия, международный олимпийский комитет (мок), синхронное плавание, плавание
Спорт, Россия, Белоруссия, Международный олимпийский комитет (МОК), Синхронное плавание, Плавание
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
Российские тхэквондисты - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
31 января, 17:41
"Во всех соревнованиях, кроме турниров среди взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics", - говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что спортсменам и техническому персоналу из России и Белоруссии для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему будут необходимы подача заявки и получение статуса нейтрального спортсмена.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян
1 февраля, 17:36
 
Спорт Россия Белоруссия Международный олимпийский комитет (МОК) Синхронное плавание Плавание
 
