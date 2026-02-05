https://ria.ru/20260205/yuniory-2072454695.html
European Aquatics допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном
2026-02-05T13:47:00+03:00
2026-02-05T13:47:00+03:00
2026-02-05T15:42:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
международный олимпийский комитет (мок)
синхронное плавание
плавание
россия
белоруссия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте
организации.
Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
"Во всех соревнованиях, кроме турниров среди взрослых, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами будут допущены к участию без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics", - говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что спортсменам и техническому персоналу из России и Белоруссии для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics по-прежнему будут необходимы подача заявки и получение статуса нейтрального спортсмена.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.