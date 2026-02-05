Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский нападающий "Калгари Флэймз" Джонатан Юбердо перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети Х.

В ночь на четверг 32-летний Юбердо забросил шайбу в матче регулярного чемпионата лиги против " Эдмонтон Ойлерз " (4:3).

"Это была его последняя игра в сезоне. Он нуждается в операции на бедре, но по своему желанию сыграл в прошедшем матче", - написал Фридман.

Юбердо был задрафтован в 2011 году в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом " Флорида Пантерз ". По итогам первого сезона в НХЛ был признан лучшим новичком лиги и получил "Колдер Трофи". В июле 2022 года он был обменян в " Калгари Флэймз ".