Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Хоккей
Хоккей
 
17:53 05.02.2026
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Канадский нападающий "Калгари Флэймз" Джонатан Юбердо перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона

Юбердо из "Калгари" перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона

Джонатан Юбердо
Джонатан Юбердо
Джонатан Юбердо. Архивное фото
Джонатан Юбердо. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский нападающий "Калгари Флэймз" Джонатан Юбердо перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети Х.
В ночь на четверг 32-летний Юбердо забросил шайбу в матче регулярного чемпионата лиги против "Эдмонтон Ойлерз" (4:3).
"Это была его последняя игра в сезоне. Он нуждается в операции на бедре, но по своему желанию сыграл в прошедшем матче", - написал Фридман.
Юбердо был задрафтован в 2011 году в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом "Флорида Пантерз". По итогам первого сезона в НХЛ был признан лучшим новичком лиги и получил "Колдер Трофи". В июле 2022 года он был обменян в "Калгари Флэймз".
Всего на его счету 962 матча в НХЛ, в которых он набрал 807 очков (263 гола + 544 результативные передачи). В текущем сезоне он сыграл 50 встреч, записав на свой счет 25 баллов (10+15).
