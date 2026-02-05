https://ria.ru/20260205/yuberdo-2072532237.html
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Канадский нападающий "Калгари Флэймз" Джонатан Юбердо перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T17:53:00+03:00
2026-02-05T17:53:00+03:00
2026-02-05T17:53:00+03:00
хоккей
спорт
калгари флэймз
эдмонтон ойлерз
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072531853_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_63902fac75f4a15a156841fdee6eaf4c.jpg
https://ria.ru/20260205/panarin-2072497881.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072531853_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_689b1d84a2e10792c0a7362c2452a4b1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, калгари флэймз, эдмонтон ойлерз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Калгари Флэймз, Эдмонтон Ойлерз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Юбердо из "Калгари" пропустит остаток сезона
Юбердо из "Калгари" перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский нападающий "Калгари Флэймз" Джонатан Юбердо перенесет операцию на бедре и пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети Х.
В ночь на четверг 32-летний Юбердо забросил шайбу в матче регулярного чемпионата лиги против "Эдмонтон Ойлерз
" (4:3).
"Это была его последняя игра в сезоне. Он нуждается в операции на бедре, но по своему желанию сыграл в прошедшем матче", - написал Фридман.
Юбердо был задрафтован в 2011 году в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом "Флорида Пантерз
". По итогам первого сезона в НХЛ
был признан лучшим новичком лиги и получил "Колдер Трофи". В июле 2022 года он был обменян в "Калгари Флэймз
".
Всего на его счету 962 матча в НХЛ, в которых он набрал 807 очков (263 гола + 544 результативные передачи). В текущем сезоне он сыграл 50 встреч, записав на свой счет 25 баллов (10+15).