Велогонщик сборной ОАЭ скончался после столкновения с припаркованным авто

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член молодежной сборной ОАЭ по велоспорту Али Ахмед Нассирай скончался в результате травм, полученных после столкновения с припаркованным автомобилем на обочине дороги во время тренировочной поездки со своим партнером по команде, сообщает издание Gulf News.

По информации издания, сразу после аварии спортсмен был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм. После происшествия Федерация велоспорта ОАЭ выразила соболезнования его семье и товарищам по команде.