Велогонщик сборной ОАЭ скончался после столкновения с припаркованным авто - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
18:54 05.02.2026
Велогонщик сборной ОАЭ скончался после столкновения с припаркованным авто
Велогонщик сборной ОАЭ скончался после столкновения с припаркованным авто
спорт, оаэ, велогонки
Спорт, ОАЭ, велогонки
Gulf News: велогонщик сборной ОАЭ умер после столкновения с припаркованным авто

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член молодежной сборной ОАЭ по велоспорту Али Ахмед Нассирай скончался в результате травм, полученных после столкновения с припаркованным автомобилем на обочине дороги во время тренировочной поездки со своим партнером по команде, сообщает издание Gulf News.
По информации издания, сразу после аварии спортсмен был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм. После происшествия Федерация велоспорта ОАЭ выразила соболезнования его семье и товарищам по команде.
"Федерация велоспорта ОАЭ выражает глубокие соболезнования семье велогонщика сборной Али Ахмеда Нассерая", - говорится в сообщении федерации.
Олег Андрющенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Умер экс-вратарь и тренер клуба по бенди "СКА-Нефтяник" Андрющенко
