"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в случае побед фигуристки Камилы Валиевой ее возвращение РИА Новости Спорт, 05.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в случае побед фигуристки Камилы Валиевой ее возвращение будет вписано в историю.
Валиева
, которой в апреле исполнится 20 лет, после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение заняла шестое место в полуфинале чемпионата России по прыжкам, проходившего в субботу и воскресенье в Москве
.
"В любом случае, если Камила полноценно вернется и начнет выигрывать, в фигурном катании это станет сенсацией. В истории это запишут как невероятный факт. Я верю в Камилу. Это очень тяжелый путь. Она сама прекрасно понимает, что все зависит только от нее - от физического состояния и здоровья. Травм у нее не было, но перед ней стоит сверхзадача. Она взяла ее на себя и несет", - сказала Журова
.
"Промежуточная история с прыжками была для нее необходима - это соревновательный опыт. Шоу - это одно, а соревнования - другое. Она не выходила из тренировочного процесса, у нее были шоу, она продолжала кататься. При этом уровень растет, конкуренция растет, и нужно держать очень высокий класс. Камила сама это знает, чувствует и понимает. Мы можем только пожелать ей удачи", - отметила Журова.