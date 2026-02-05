Рейтинг@Mail.ru
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:21 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/valieva-2072542074.html
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в случае побед фигуристки Камилы Валиевой ее возвращение РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T18:21:00+03:00
2026-02-05T18:21:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
светлана журова
камила валиева
госдума рф
чемпионат россии по фигурному катанию среди юниоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e63b1b6b0fdd5cc8baeca0e836be71d3.jpg
https://ria.ru/20260201/valieva-2071585150.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c57c6710edb8de50e882753074cd568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, москва, светлана журова, камила валиева, госдума рф, чемпионат россии по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Светлана Журова, Камила Валиева, Госдума РФ, Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров
"Запишут в историю": Журова отреагировала на возвращение Валиевой

Журова: возвращение Валиевой станет сенсацией в фигурном катании

© РИА Новости / Владимир АстапковичКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что в случае побед фигуристки Камилы Валиевой ее возвращение будет вписано в историю.
Валиева, которой в апреле исполнится 20 лет, после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение заняла шестое место в полуфинале чемпионата России по прыжкам, проходившего в субботу и воскресенье в Москве.
"В любом случае, если Камила полноценно вернется и начнет выигрывать, в фигурном катании это станет сенсацией. В истории это запишут как невероятный факт. Я верю в Камилу. Это очень тяжелый путь. Она сама прекрасно понимает, что все зависит только от нее - от физического состояния и здоровья. Травм у нее не было, но перед ней стоит сверхзадача. Она взяла ее на себя и несет", - сказала Журова.
"Промежуточная история с прыжками была для нее необходима - это соревновательный опыт. Шоу - это одно, а соревнования - другое. Она не выходила из тренировочного процесса, у нее были шоу, она продолжала кататься. При этом уровень растет, конкуренция растет, и нужно держать очень высокий класс. Камила сама это знает, чувствует и понимает. Мы можем только пожелать ей удачи", - отметила Журова.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Валиева уже мысленно на Олимпиаде: главное с чемпионата по прыжкам
1 февраля, 20:00
 
Фигурное катаниеСпортРоссияМоскваСветлана ЖуроваКамила ВалиеваГосдума РФЧемпионат России по фигурному катанию среди юниоров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала