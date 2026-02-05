https://ria.ru/20260205/valieva-2072377699.html
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой
фигурное катание
спорт
камила валиева
вокруг спорта
спорт, камила валиева, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Вокруг спорта
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Японцы в социальных сетях с восторгом восприняли возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт.
Многие местные СМИ следили за выступлениями Александры Трусовой и Валиевой на чемпионате России по прыжкам, который завершился 1 февраля. В комментариях к материалам японцы, в частности, выражают надежду на участие Валиевой в Олимпиаде 2030 года.
«
"Она мгновенно покорила публику своим блестящим приземлением после четверного тулупа. Успешно сделанные четверной тулуп, тройной лутц и тройной флип восхитили публику. Валиева стала выше за эти четыре года и более динамичной в свои 19 лет", - пишут японские СМИ.
"Ей всего 19 лет, если она может делать четверные прыжки, хочется чтобы она выступила и на Олимпиаде и на чемпионатах мира. Хочу наконец увидеть такое же захватывающее выступление спортсменки, как было когда-то у Мао Асады. Похоже, она похудела. Как и прежде, прекрасное катание", - пишут японские поклонники фигурного катания.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Трусова и Валиева вернулись к соревнованиям после пауз в карьере, выступив на прыжковом чемпионате России. Валиева вернулась в спорт после завершения дисквалификации за допинговое нарушение.