Рейтинг@Mail.ru
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:54 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/valieva-2072377699.html
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой
Японцы в социальных сетях с восторгом восприняли возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T09:54:00+03:00
2026-02-05T09:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002793361_782:210:2616:1241_1920x0_80_0_0_0f9361bbe285cd7bd5062309afb66083.jpg
https://ria.ru/20260203/yametova-2071773960.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002793361_418:0:3147:2047_1920x0_80_0_0_d123bfd519af5c8ae4e418942089d164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, камила валиева, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Вокруг спорта
Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой

Японцы в соцсетях восторженно отзываются о возвращении Валиевой в спорт

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Японцы в социальных сетях с восторгом восприняли возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт.
Многие местные СМИ следили за выступлениями Александры Трусовой и Валиевой на чемпионате России по прыжкам, который завершился 1 февраля. В комментариях к материалам японцы, в частности, выражают надежду на участие Валиевой в Олимпиаде 2030 года.
«
"Она мгновенно покорила публику своим блестящим приземлением после четверного тулупа. Успешно сделанные четверной тулуп, тройной лутц и тройной флип восхитили публику. Валиева стала выше за эти четыре года и более динамичной в свои 19 лет", - пишут японские СМИ.
"Ей всего 19 лет, если она может делать четверные прыжки, хочется чтобы она выступила и на Олимпиаде и на чемпионатах мира. Хочу наконец увидеть такое же захватывающее выступление спортсменки, как было когда-то у Мао Асады. Похоже, она похудела. Как и прежде, прекрасное катание", - пишут японские поклонники фигурного катания.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года Трусова и Валиева вернулись к соревнованиям после пауз в карьере, выступив на прыжковом чемпионате России. Валиева вернулась в спорт после завершения дисквалификации за допинговое нарушение.
Вероника Яметова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Как там жить?" Наша фигуристка – о Дубае, КНДР, Трусовой и Валиевой
3 февраля, 14:15
 
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала