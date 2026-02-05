Рейтинг@Mail.ru
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:07 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/tualet-2072558519.html
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх
В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча группового этапа олимпийского турнира против команды Германии произошло затопление из-за... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T20:07:00+03:00
2026-02-05T20:07:00+03:00
хоккей
спорт
швеция
милан
германия
люк тардиф
международная федерация хоккея (iihf)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072558271_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_ae6347f9b258ec6ec931c7a86345eb77.jpg
https://ria.ru/20260205/norovirus-2072502077.html
швеция
милан
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072558271_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_7f74d47a587aee2664124d8c57e19e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, швеция, милан, германия, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок)
Хоккей, Спорт, Швеция, Милан, Германия, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК)
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх

У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Олимпиаде

© Getty Images / PoolМатч между женскими сборными Швеции и Германии по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Италии
Матч между женскими сборными Швеции и Германии по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Италии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Getty Images / Pool
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча группового этапа олимпийского турнира против команды Германии произошло затопление из-за сломавшегося туалета, сообщает Expressen.
Шведки в четверг обыграли немок со счетом 4:1 в своем стартовом матче на зимних Олимпийских играх 2026 года. В первом перерыве, при счете 1:1 шведки столкнулись с неудобствами из-за поломки туалета в раздевалке, вызвавшего затопление.
Как сообщил комментатор Адам Йоханссон, несколько шведских хоккеисток обратились к соперницам с просьбой воспользоваться туалетом в их раздевалке, но получили категорический отказ. Капитан сборной Швеции Анна Чельбин пожаловалась, что ей пришлось пройтись через всю арену в туалет в тренировочной раздевалке. Неполадка к перерыву между вторым и третьим периодом была устранена.
Форвард Лина Юнгблом, забросившая две шайбы, включая победную, выразила свое возмущение отказом со стороны немецкой сборной пропустить их в свой туалет.
"Они отказали. И получили по заслугам. Это нас немного разозлило, честно говоря. Да, ключом было то, что они отказались одолжить туалет (смеется). Человеку же нужно справлять нужду. Так что, не знаю. Но мы все равно нашли хорошее решение и выиграли матч. В следующий раз, может быть, они нас пустят", - заявила Юнгблом.
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
Вчера, 16:11
Встреча прошла на хоккейной арене "Ро". Основная олимпийская арена "Санта Джулия" ранее столкнулась с проблемами подготовки к соревнованиям. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. В январе в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Позднее исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу Олимпиады, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
 
ХоккейСпортШвецияМиланГерманияЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала