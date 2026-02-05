Матч между женскими сборными Швеции и Германии по хоккею на Олимпийских играх 2026 года в Италии

У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча группового этапа олимпийского турнира против команды Германии произошло затопление из-за сломавшегося туалета, сообщает Expressen.

Шведки в четверг обыграли немок со счетом 4:1 в своем стартовом матче на зимних Олимпийских играх 2026 года. В первом перерыве, при счете 1:1 шведки столкнулись с неудобствами из-за поломки туалета в раздевалке, вызвавшего затопление.

Как сообщил комментатор Адам Йоханссон, несколько шведских хоккеисток обратились к соперницам с просьбой воспользоваться туалетом в их раздевалке, но получили категорический отказ. Капитан сборной Швеции Анна Чельбин пожаловалась, что ей пришлось пройтись через всю арену в туалет в тренировочной раздевалке. Неполадка к перерыву между вторым и третьим периодом была устранена.

Форвард Лина Юнгблом, забросившая две шайбы, включая победную, выразила свое возмущение отказом со стороны немецкой сборной пропустить их в свой туалет.

"Они отказали. И получили по заслугам. Это нас немного разозлило, честно говоря. Да, ключом было то, что они отказались одолжить туалет (смеется). Человеку же нужно справлять нужду. Так что, не знаю. Но мы все равно нашли хорошее решение и выиграли матч. В следующий раз, может быть, они нас пустят", - заявила Юнгблом.