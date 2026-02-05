https://ria.ru/20260205/tualet-2072558519.html
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Играх
2026-02-05T20:07:00+03:00
У шведских хоккеисток сломался туалет в раздевалке во время матча на Олимпиаде
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча группового этапа олимпийского турнира против команды Германии произошло затопление из-за сломавшегося туалета, сообщает Expressen.
Шведки в четверг обыграли немок со счетом 4:1 в своем стартовом матче на зимних Олимпийских играх 2026 года. В первом перерыве, при счете 1:1 шведки столкнулись с неудобствами из-за поломки туалета в раздевалке, вызвавшего затопление.
Как сообщил комментатор Адам Йоханссон, несколько шведских хоккеисток обратились к соперницам с просьбой воспользоваться туалетом в их раздевалке, но получили категорический отказ. Капитан сборной Швеции Анна Чельбин пожаловалась, что ей пришлось пройтись через всю арену в туалет в тренировочной раздевалке. Неполадка к перерыву между вторым и третьим периодом была устранена.
Форвард Лина Юнгблом, забросившая две шайбы, включая победную, выразила свое возмущение отказом со стороны немецкой сборной пропустить их в свой туалет.
"Они отказали. И получили по заслугам. Это нас немного разозлило, честно говоря. Да, ключом было то, что они отказались одолжить туалет (смеется). Человеку же нужно справлять нужду. Так что, не знаю. Но мы все равно нашли хорошее решение и выиграли матч. В следующий раз, может быть, они нас пустят", - заявила Юнгблом.
Встреча прошла на хоккейной арене "Ро". Основная олимпийская арена "Санта Джулия" ранее столкнулась с проблемами подготовки к соревнованиям. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что некоторые элементы стадиона для проведения хоккейного турнира могут не успеть достроить до начала Олимпиады. В январе в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Позднее исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил журналистам, что хоккейная арена будет готова к началу Олимпиады, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.