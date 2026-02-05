https://ria.ru/20260205/tramplin-2072453387.html
Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца ради Олимпиады
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Норвежский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2018 года в командном первенстве Йоханн Андре Форфанг сообщил, что принял решение о переносе похорон своего отца для того, чтобы принять участие на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Его отец Уго Форфанг скончался 31 января в возрасте 68 лет после более чем года борьбы с раком. Семья спортсмена приняла решение, что отец будет похоронен после того, как сын завершит выступление на Олимпийских играх. Последние соревнования на Олимпиаде для мужчин-прыгунов с трамплина пройдут 16 февраля - более чем через две недели после кончины Форфанга-старшего.
«
"Я ведь думал, что он все еще будет здесь, на чемпионате, поэтому невероятно тяжело и нереально осознавать, что он не увидит этого. Это было сильное желание моего папы, чтобы я поехал и завершил то, что в конце концов является нашим общим с папой проектом", - заявил Форфанг в интервью NRK
.
Форфангу 30 лет. На его счету серебро Олимпиады 2018 года в прыжках с трамплина в личном первенстве и золото Игр в Пхенчхане
в командном первенстве.