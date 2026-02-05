Рейтинг@Mail.ru
Единоборства
 
10:46 05.02.2026 (обновлено: 11:57 05.02.2026)
Олимпийская чемпионка по боксу Хелиф готова пройти гендерный тест
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила о готовности пройти гендерный тест для участия в Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
© Фото : Соцсети ХелифИман Хелиф
Иман Хелиф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Соцсети Хелиф
Иман Хелиф. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила о готовности пройти гендерный тест для участия в Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие в Играх-2024 Хелиф и Линь Юйтин (Тайвань) в женском турнире по боксу, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие повышенного уровня тестостерона. На Олимпиаде они выиграли золото в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно. В феврале 2025 года в Международной ассоциации бокса (IBA) заявили, что подадут жалобу по поводу допуска спортсменов до Игр генеральному прокурору Швейцарии, а также окажут поддержку боксерам в исках против МОК. Хелиф заявила о намерении подать в суд на IBA за выдвинутые против нее "необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения".
«
"Я готова выполнить любое требование для участия в соревнованиях. Они должны защищать женщин, но при этом не причиняя им вреда", - сказала Хелиф в интервью CNN, подчеркнув, что уважает МОК и его авторитет.
В мае 2025 года в World Boxing объявили, что организация введет обязательное гендерное тестирование для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. Отмечалось, что введение обязательного тестирования станет частью новой политики, направленной на обеспечение безопасности всех участников и создание равных условий для мужчин и женщин. Все спортсмены старше 18 лет, желающие принять участие в соревнованиях, проводимых или санкционированных World Boxing, должны будут пройти генетический тест, чтобы подтвердить соответствие гендерным требованиям. Тогда же в организации отметили, что Хелиф не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования. В сентябре представительница Алжира подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Boxing.
Иман Хелиф - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Отказавшейся от поединка с Хелиф итальянке "сломали карьеру"
14 сентября 2025, 21:27
 
