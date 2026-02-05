Рейтинг@Mail.ru
"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 05.02.2026 (обновлено: 15:31 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/stepanova-2072480821.html
"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом
"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом
Призер чемпионата мира пловчиха Милана Степанова рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет международных стартов, чтобы постоять под флагом страны и спеть... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T15:24:00+03:00
2026-02-05T15:31:00+03:00
плавание
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035497068_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_06058d184de1ed6758035cfd4a7da6a9.jpg
https://ria.ru/20260106/samusenko-2066621666.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035497068_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cf6c3070523b4c4288fa8bd0983ccd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
плавание, спорт
Плавание, Спорт
"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом

Степанова заявила, что ждет международные старты, чтобы постоять под флагом РФ

© РИА Новости / Алексей СавченкоМилана Степанова
Милана Степанова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Савченко
Милана Степанова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер чемпионата мира пловчиха Милана Степанова рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет международных стартов, чтобы постоять под флагом страны и спеть гимн.
В четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
«
"С нетерпением жду международных стартов, чтобы почувствовать гордость за нашу страну и наконец, спустя долгое время, постоять под флагом и спеть гимн", - сказала юниорка Степанова.
Степановой 17 лет, она серебряный призер чемпионата мира в Сингапуре в эстафете и многократный призер первенства мира среди юниоров.
Павел Самусенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Самусенко высказался о пропуске российскими пловцами ЧЕ в Польше
6 января, 15:19
 
ПлаваниеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала