"С нетерпением жду": Степанова о возможности выступить с российским флагом

2026-02-05T15:24:00+03:00
2026-02-05T15:24:00+03:00
2026-02-05T15:31:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Призер чемпионата мира пловчиха Милана Степанова рассказала РИА Новости, что с нетерпением ждет международных стартов, чтобы постоять под флагом страны и спеть гимн.
В четверг Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Решение касается как индивидуальных, так и командных соревнований.
"С нетерпением жду международных стартов, чтобы почувствовать гордость за нашу страну и наконец, спустя долгое время, постоять под флагом и спеть гимн", - сказала юниорка Степанова.
Степановой 17 лет, она серебряный призер чемпионата мира в Сингапуре
в эстафете и многократный призер первенства мира среди юниоров.