Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:29 05.02.2026 (обновлено: 11:42 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/stavki-2072404889.html
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге
Генеральная прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение в отношении 52 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, по делу о... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T11:29:00+03:00
2026-02-05T11:42:00+03:00
стамбул
генеральная прокуратура рф
спорт
футбол
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2071047465.html
стамбул
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, генеральная прокуратура рф, спорт, вокруг спорта
Стамбул, Генеральная прокуратура РФ, Спорт, Футбол, Вокруг спорта
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге

NTV: ГП Стамбула обвинила более 50 человек в ставках на футбол и допинге

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение в отношении 52 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, по делу о незаконных футбольных ставках и допинге, сообщил телеканал NTV.
«
"Обвинительное заключение подготовлено в отношении 52 подозреваемых по обвинениям в ставках на футбол и допинге, пятеро из них находятся под стражей", - передал телеканал.
Среди 52 подозреваемых, фигурирующих в обвинительном заключении, указаны владелец клуба "Анкараспор" Ахмет Окатан, президент "Анкараспора" Мехмет Эмин Катипоглу и президент "Назиллиспора" Шахин Кая.
В обвинительном заключении говорится, что подозреваемые привлекаются к ответственности за участие в подставных спортивных мероприятиях, где результат подстраивался под сделанные ставки. Кроме того, прокуратура потребовала запретить подозреваемым посещать спортивные турниры.
Расследование началось в октябре 2025 года, когда у 371 судьи были выявлены счета для ставок, при этом 152 из них активно делали ставки. Генпрокуратура Стамбула провела обыски и задержания 21 человека. Еще восемь человек, включая президента клуба "Эйюпспор", были взяты под стражу.
В рамках дисциплинарных мер 149 арбитра были отстранены от работы на срок от 8 до 12 месяцев. Кроме того, федерация футбола обвинила в нарушении дисциплины 124 футболиста, из которых 102 были дисквалифицированы на срок от 45 дней до 12 месяцев.
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки
29 января, 17:29
 
ФутболСтамбулГенеральная прокуратура РФСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала