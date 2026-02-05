СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге

"Обвинительное заключение подготовлено в отношении 52 подозреваемых по обвинениям в ставках на футбол и допинге, пятеро из них находятся под стражей", - передал телеканал.

В обвинительном заключении говорится, что подозреваемые привлекаются к ответственности за участие в подставных спортивных мероприятиях, где результат подстраивался под сделанные ставки. Кроме того, прокуратура потребовала запретить подозреваемым посещать спортивные турниры.

В рамках дисциплинарных мер 149 арбитра были отстранены от работы на срок от 8 до 12 месяцев. Кроме того, федерация футбола обвинила в нарушении дисциплины 124 футболиста, из которых 102 были дисквалифицированы на срок от 45 дней до 12 месяцев.