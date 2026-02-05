https://ria.ru/20260205/stavki-2072404889.html
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге
Генеральная прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение в отношении 52 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, по делу о... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T11:29:00+03:00
2026-02-05T11:29:00+03:00
2026-02-05T11:42:00+03:00
стамбул
генеральная прокуратура рф
спорт
футбол
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2071047465.html
стамбул
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, генеральная прокуратура рф, спорт, вокруг спорта
Стамбул, Генеральная прокуратура РФ, Спорт, Футбол, Вокруг спорта
СМИ: в Стамбуле более 50 человек обвинили в ставках на футбол и допинге
NTV: ГП Стамбула обвинила более 50 человек в ставках на футбол и допинге
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение в отношении 52 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, по делу о незаконных футбольных ставках и допинге, сообщил телеканал NTV
.
«
"Обвинительное заключение подготовлено в отношении 52 подозреваемых по обвинениям в ставках на футбол и допинге, пятеро из них находятся под стражей", - передал телеканал.
Среди 52 подозреваемых, фигурирующих в обвинительном заключении, указаны владелец клуба "Анкараспор" Ахмет Окатан, президент "Анкараспора" Мехмет Эмин Катипоглу и президент "Назиллиспора" Шахин Кая.
В обвинительном заключении говорится, что подозреваемые привлекаются к ответственности за участие в подставных спортивных мероприятиях, где результат подстраивался под сделанные ставки. Кроме того, прокуратура потребовала запретить подозреваемым посещать спортивные турниры.
Расследование началось в октябре 2025 года, когда у 371 судьи были выявлены счета для ставок, при этом 152 из них активно делали ставки. Генпрокуратура Стамбула
провела обыски и задержания 21 человека. Еще восемь человек, включая президента клуба "Эйюпспор", были взяты под стражу.
В рамках дисциплинарных мер 149 арбитра были отстранены от работы на срок от 8 до 12 месяцев. Кроме того, федерация футбола обвинила в нарушении дисциплины 124 футболиста, из которых 102 были дисквалифицированы на срок от 45 дней до 12 месяцев.