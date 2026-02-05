https://ria.ru/20260205/sorokin-2072456122.html
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Российский защитник Егор Сорокин перешел в китайский футбольный клуб "Чэнду Жунчэн", сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Экс-игрок "Краснодара" Сорокин стал игроком китайского клуба "Чэнду Жунчэн"