Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Футбол
Футбол
 
13:59 05.02.2026 (обновлено: 14:13 05.02.2026)
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб
Российский защитник Егор Сорокин перешел в китайский футбольный клуб "Чэнду Жунчэн", сообщается на сайте команды.
футбол
спорт
егор сорокин (футбол)
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
трансферы
спорт, егор сорокин (футбол), краснодар, российская премьер-лига (рпл), трансферы
Футбол, Спорт, Егор Сорокин (футбол), Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы
Экс-игрок "Краснодара" перешел в китайский клуб

Экс-игрок "Краснодара" Сорокин стал игроком китайского клуба "Чэнду Жунчэн"

Егор Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российский защитник Егор Сорокин перешел в китайский футбольный клуб "Чэнду Жунчэн", сообщается на сайте команды.
Срок соглашения россиянина с новым клубом не называется. "Чэнду Жунчэн" по итогам прошедшего сезона чемпионата Китая занял третье место в таблице.
Сорокин является воспитанником петербургского "Зенита". На протяжении карьеры он также выступал за "Тосно", казанский "Рубин", нижнекамский "Нефтехимик" и "Краснодар", в составе которого завоевал бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в активе защитника один матч за сборную России.
Последним клубом защитника был казахстанский "Кайрат", за который он играл с июля 2024 года. Всего за клуб он провел 54 матча во всех турнирах и забил два мяча.
ФутболСпортЕгор Сорокин (футбол)КраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы
 
