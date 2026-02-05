СКА обыграл "Северсталь" и одержал вторую подряд победу в КХЛ

Встреча в Череповце завершилась в пользу гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57). У "Северстали" отличился Данил Аймурзин (40).

В следующем матче СКА 10 февраля сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" на льду соперника. В этот же день "Северсталь" в гостях встретится с минским "Динамо".