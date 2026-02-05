Рейтинг@Mail.ru
СКА обыграл "Северсталь" и одержал вторую подряд победу в КХЛ
Хоккей
 
21:16 05.02.2026
СКА обыграл "Северсталь" и одержал вторую подряд победу в КХЛ
Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T21:16:00+03:00
2026-02-05T21:16:00+03:00
спорт, валентин зыков, северсталь, ска (санкт-петербург), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась в пользу гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57). У "Северстали" отличился Данил Аймурзин (40).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Северсталь
1 : 3
СКА
19:18 • Данил Аймурзин
10:10 • Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Егор Зеленов)
14:06 • Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Рокко Гримальди)
16:16 • Валентин Зыков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА одержал вторую подряд победу после семиматчевой серии поражений и, набрав 58 очков, занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 70 баллами идет второй.
В следующем матче СКА 10 февраля сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" на льду соперника. В этот же день "Северсталь" в гостях встретится с минским "Динамо".
Хоккей Спорт Валентин Зыков Северсталь СКА (Санкт-Петербург) Нефтехимик КХЛ 2025-2026
 
