СКА обыграл "Северсталь" и одержал вторую подряд победу в КХЛ
Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026-02-05T21:16:00+03:00
2026-02-05T21:16:00+03:00
2026-02-05T21:16:00+03:00
хоккей
спорт
валентин зыков
северсталь
ска (санкт-петербург)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
2026
СКА на выезде обыграл "Северсталь" и одержал вторую подряд победу в КХЛ МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась в пользу гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57). У "Северстали" отличился Данил Аймурзин (40).
05 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
10:10 •
Сергей Сапего
(
Николай Голдобин, Егор Зеленов)
14:06 •
Матвей Поляков
(
Матвей Короткий
,
Рокко Гримальди
)
Смотреть все голы
СКА одержал вторую подряд победу после семиматчевой серии поражений и, набрав 58 очков, занимает восьмое место в таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 70 баллами идет второй.
В следующем матче СКА 10 февраля сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" на льду соперника. В этот же день "Северсталь" в гостях встретится с минским "Динамо".