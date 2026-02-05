Рейтинг@Mail.ru
Самсонова проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис
 
20:35 05.02.2026
Самсонова проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Самсонова проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Хейли Баптист в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Самсонова проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Россиянка Самсонова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Хейли Баптист в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась поражением Самсоновой, посеянной на турнире под пятым номером, со счетом 2:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
05 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Людмила Самсонова
1 : 22:66:44:6
Хейли Баптист
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале соперницей Баптист станет еще одна россиянка - Екатерина Александрова (2-й номер посева).
Андреа Гауденци - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Гауденци переизбрали на пост председателя ATP
