ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" запрет на регистрацию игроков, следует из реестра, размещенного на сайте организации.

С 13 января ФИФА запрещала "Ростову" регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за долга перед уругвайским клубом "Пеньяроль" за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. На 14 января у "Ростова" оставался один неоплаченный транш.

Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии из "Пеньяроля" в "Ростов" составила 1,95 миллиона евро. Он покинул российскую команду летом 2025 года.