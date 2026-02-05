Рейтинг@Mail.ru
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова" - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Футбол
 
00:27 05.02.2026
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"
Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" запрет на регистрацию игроков, следует из реестра, размещенного на... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"

ФИФА сняла с "Ростова" запрет на осуществление трансферов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" запрет на регистрацию игроков, следует из реестра, размещенного на сайте организации.
С 13 января ФИФА запрещала "Ростову" регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за долга перед уругвайским клубом "Пеньяроль" за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. На 14 января у "Ростова" оставался один неоплаченный транш.
Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии из "Пеньяроля" в "Ростов" составила 1,95 миллиона евро. Он покинул российскую команду летом 2025 года.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".
"Зенит" отдал Эраковича в аренду в "Црвену Звезду"
