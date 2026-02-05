Рейтинг@Mail.ru
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/rodina-2072563984.html
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кировская "Родина" обыграла абаканский клуб "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T20:45:00+03:00
2026-02-05T20:45:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
https://ria.ru/20260201/bendi-2071556220.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

"Родина" обыграла "Саяны" в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кировская "Родина" обыграла абаканский клуб "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кирове завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе "Родины" голы забили Олег Пивоваров (17-я, 29-я минуты), Максим Маслов (53) и Вячеслав Нелюбин (87). У гостей отличились Дмитрий Загайнов (14) и Григорий Федоров (26).
"Родина", набравшая 21 очко, занимает седьмое место в таблице чемпионата России, где "Саяны" с 4 очками идут последними, 12-ми.
В другом матче первоуральский "СКА - Уральский трубник" на домашнем льду обыграл нижегородский "Старт" - 7:0.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
1 февраля, 15:29
 
СпортЧемпионат России по хоккею с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала