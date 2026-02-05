https://ria.ru/20260205/rodina-2072563984.html
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Родина" обыграла "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кировская "Родина" обыграла абаканский клуб "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кировская "Родина" обыграла абаканский клуб "Саяны" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кирове завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе "Родины" голы забили Олег Пивоваров (17-я, 29-я минуты), Максим Маслов (53) и Вячеслав Нелюбин (87). У гостей отличились Дмитрий Загайнов (14) и Григорий Федоров (26).
"Родина", набравшая 21 очко, занимает седьмое место в таблице чемпионата России, где "Саяны" с 4 очками идут последними, 12-ми.
В другом матче первоуральский "СКА - Уральский трубник" на домашнем льду обыграл нижегородский "Старт" - 7:0.