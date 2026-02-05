Рейтинг@Mail.ru
"Не замечать плебеев": Пономарев прокомментировал призыв Эстонии к УЕФА
13:37 05.02.2026
"Не замечать плебеев": Пономарев прокомментировал призыв Эстонии к УЕФА
"Не замечать плебеев": Пономарев прокомментировал призыв Эстонии к УЕФА

Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал не обращать внимания на призывы Эстонии к УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© портал rusfootball
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Призыв 28 эстонских футбольных клубов исключить Россию из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нужно просто игнорировать, а также забыть о существовании такой страны, заявил РИА Новости экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее 28 футбольных клубов из Эстонии обратились в УЕФА с требованием исключить Россию из организации и остановить солидарные выплаты Российскому футбольному союзу (РФС).
"Нам не надо вообще обращать на них внимание, замечать этих плебеев. Можно посоветовать прочитать им басню Крылова "Слон и моська". Они ведь только и хотят того, чтобы мы на них обратили внимание. Надо "замолчать" Эстонию и забыть о ней, ее не существует. Просто чудаки какие-то. Да и черт с ними", - сказал Пономарев.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Кто обратит внимание на тявканье?" Васильев о призыве эстонцев к УЕФА
