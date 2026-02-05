"Не замечать плебеев": Пономарев прокомментировал призыв Эстонии к УЕФА

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Призыв 28 эстонских футбольных клубов исключить Россию из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нужно просто игнорировать, а также забыть о существовании такой страны, заявил РИА Новости экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.