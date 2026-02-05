Рейтинг@Mail.ru
"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой
Фигурное катание
 
13:41 05.02.2026
"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой
"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой
Никому из российских спортсменов еще не было так трудно на Олимпийских играх, как будет Аделии Петросян. РИА Новости Спорт рассказывает, через какие страхи...
фигурное катание
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
этери тутберидзе
"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Никому из российских спортсменов еще не было так трудно на Олимпийских играх, как будет Аделии Петросян. РИА Новости Спорт рассказывает, через какие страхи проходит наша надежда в женском одиночном катании.

"Скользить нормально не могла, не то что прыгать"

Кто-то боится пауков, кто-то - высоты, а кто-то - забвения. Петросян в интервью РИА Новости год назад говорила, что появившаяся надежда на Олимпиаду обнажила ее страх не оставить следа в спортивной истории:
«
"Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях. Потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. Вдруг форма уйдет, или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда".
Журналисты и болельщики в большинстве своем уверенно подставляют к ее фамилии слово "фаворит". Как будто нет сомнений, что именно она станет олимпийской чемпионкой. В такой слепой вере есть, наверное, что-то вдохновляющее и поддерживающее, но давления от нее еще больше. Потому что фаворит Олимпиады обычно не стартует под первым номером первой разминки, примерно понимает свои возможные оценки и имеет четкий прыжковый план на программы. У Петросян во всех пунктах этого списка на данный момент прочерки.
Соперницы не непобедимы, но все-таки сильны, прежде всего уверенностью в себе - она как невидимая броня наросла у них за время бана российских фигуристов. Так что Аделия, используя терминологию букмекеров, андердог Олимпийских игр.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Роднина рассказала о сложностях, с которыми столкнутся Петросян и Гуменник
1 февраля, 09:58
Особенно это становится заметно, если оценить ее выступление на отборочном турнире в Пекине на фоне новой серии документального фильма "Метод Тутберидзе" - он подробно раскрывает детали подготовки в одном из самых закрытых штабов. Отсюда мы узнаем, например, что незадолго до успешного выступления и уверенной победы Петросян не могла даже нормально скользить.
«
"Мы прилетели в Красноярск (на предолимпийские сборы - прим. РИА Новости), и вдруг начало отпускать, именно за 4-5 дней до вылета в Пекин. Начали прыжки немного улучшаться. Они, естественно, были не те, потому что очень мало времени, но я хотя бы чувствовала ногу в кои-то веки и могла с этим как-то работать и контролировать это. До этого три недели были проблемы. Ботинок сильно давил, нога опухала, и я просто даже скользить нормально не могла, не то что прыгать", – поделилась фигуристка в фильме Оkko.
Никто из посторонних не знает, в какой форме Петросян находится прямо сейчас. Другой наш олимпиец Петр Гуменник недавно выступил на соревнованиях в Санкт-Петербурге, грубо не ошибался и по такому поводу получил космические баллы - 326,49. Это всего на 7 баллов меньше личного рекорда Ильи Малинина на Гран-при в Канаде. Понятно, что оценка оторвана от реальности, но это все-таки сигнал судьям и самому спортсмену - в него верят.
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Сихарулидзе надеется, что россияне поддержат Петросян и Гуменника
1 февраля, 16:50
У Петросян же никакого публичного смотра не было, и это, скорее всего, говорит о том, что в ее ситуации молчание перед Играми - золото. Потому что чемпионат России она пусть и выиграла, но провела совсем не как фаворит. И уже после чемпионата опять столкнулась с проблемами - нога болит, чистых прокатов нет, четверные не идут. За все эти прегрешения максималистка Аделия ругает себя еще сильнее, чем тренеры:
«
"Я на тренировках очень сильно загоняюсь, когда не получается, себя очень много ругаю. Многое может не получаться. Бывает, вообще без разминки практически заходишь, и получается аксель, а с тулупом что-то заело вдруг. Или наоборот. Бывает, что ничего нет, а бывает, что пошло все сразу. В основном это настрой в голове, наверное".
Настрой в голове важен, но контент все-таки определяет результат. Согласно стратегии Тутберидзе, чтобы претендовать на медали в Милане, Аделии нужен тройной аксель в короткой программе и по крайней мере один ультра-си элемент вкупе с чистым прокатом - в произвольной. В прошлом ей это легко удавалось, в сферическом вакууме не выглядит невыполнимым, в реальности - сильно зависит от состояния здоровья, психологического настроя и объективной готовности.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Очень важный момент, который может определить вообще все: на Олимпийских играх Петросян будет без тренера. Даниилу Глейхенгаузу ISU отказал в праве сопровождать ее на соревнования. А Тутберидзе, несмотря на свое присутствие на Играх в качестве тренера сборной Грузии, не может выводить на старт нейтрального спортсмена без риска дисквалификации:
«
"Я была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не переходили друг к другу, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу.
Ну и я не хочу здесь никаких проблем, чтобы нам не сказали, что все, она дисквалифицирована, зачем? Я вышла, зашла в skating lounge, и оттуда мы с Аделией списались. Я ей сделала какие-то замечания, поправила, настроила ее. И в путь-дорогу.
Была фраза от ISU, чтобы тренер не подходил нигде на территории venue – это помещение, в котором происходят соревнования. Автобус, который везет от катка, тоже являлся venue", - рассказала Тутберидзе про олимпийский отбор. Это же, по сути, модель их взаимоотношений и в Милане.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00

Люк Скайуокер и Илья Муромец в одном лице

Все эти выдуманные издевательские правила выглядят как попытка деморализовать Петросян еще сильнее. Трудно же представить, что условного Гийома Сизерона с партнершей лишают возможности общаться с тренерами. Или что чемпионка мира Алиса Лю в одиночестве проводит пятиминутную разминку, а потом сама себя обнимает после проката.
Но в ISU (или кто там действительно ответственен за абсурдные запреты), возможно, не читали великие книги и не смотрели великое кино. Они не догадываются, что вынужденное одиночество в самый важный момент может быть ключом к победе.
Во всех культурах во все времена в решающий бой герой отправляется один. Ученый Джозеф Кемпбелл написал об этом книгу по сравнительной мифологии "Тысячеликий герой". Рыцарь побеждает дракона без армии адъютантов, Илья Муромец - Соловья Разбойника без других богатырей, Гарри Поттер единственный, кто может убить Темного лорда. И даже Люк Скайуокер, очевидно уступающий по силе своему отцу Дарту Вейдеру, в решающем для всей цивилизации поединке добра против зла сражается один. И… побеждает.
© РИА Новости / Александр ВильфЭтери Тутберидзе и Аделия Петросян
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян
Так же и фигурное катание подразумевает сольную битву. Будь тренер хоть сама Тутберидзе, у нее все равно нет таких волшебных слов и навыков гипноза, чтобы поставить спортсмену свою голову - холодную, уверенную, бесстрашную. На льду перед зрителями и судьями Аделия окажется одна.
У тысячеликого героя могут быть наставники. Они своими голосами звучат в голове и дают силы, когда становится особенно страшно и больно. Но победить может только он сам. В данном случае - сама Аделия Петросян.
«
"Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки - не может быть, а точно. И, естественно, мы хотели показать, что они могут. Мы из них вынули, показали это. Теперь как будто бы надо соответствовать. Я просто совершенно не согласна с формулировкой "привыкла, что всегда мои спортсмены завоевывают золото". Нет, оно по-разному бывает на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно".", - говорит Тутберидзе.
Золото, да и вообще медаль в женском одиночном нам не гарантированы - довольно болезненное осознание после многих лет доминирования. Спортсменка и ее тренеры все понимают. Но это совсем не значит, что надо отказываться от борьбы. Скорее, наоборот, - стоит ввязаться в нее без оглядки. Страх забвения по-другому не преодолеть.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Они едут за медалями и чудесами! Все о россиянах на Олимпиаде-2026
3 февраля, 13:30
 
Фигурное катание
 
