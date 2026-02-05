"Сами изменили этот мир": почему наша фигуристка в ужасе перед Олимпиадой

Никому из российских спортсменов еще не было так трудно на Олимпийских играх, как будет Аделии Петросян. РИА Новости Спорт рассказывает, через какие страхи проходит наша надежда в женском одиночном катании.

"Скользить нормально не могла, не то что прыгать"

Кто-то боится пауков, кто-то - высоты, а кто-то - забвения. Петросян в интервью РИА Новости год назад говорила, что появившаяся надежда на Олимпиаду обнажила ее страх не оставить следа в спортивной истории:

« "Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях. Потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. Вдруг форма уйдет, или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда".

Журналисты и болельщики в большинстве своем уверенно подставляют к ее фамилии слово "фаворит". Как будто нет сомнений, что именно она станет олимпийской чемпионкой. В такой слепой вере есть, наверное, что-то вдохновляющее и поддерживающее, но давления от нее еще больше. Потому что фаворит Олимпиады обычно не стартует под первым номером первой разминки, примерно понимает свои возможные оценки и имеет четкий прыжковый план на программы. У Петросян во всех пунктах этого списка на данный момент прочерки.

Соперницы не непобедимы, но все-таки сильны, прежде всего уверенностью в себе - она как невидимая броня наросла у них за время бана российских фигуристов. Так что Аделия, используя терминологию букмекеров, андердог Олимпийских игр.

Особенно это становится заметно, если оценить ее выступление на отборочном турнире в Пекине на фоне новой серии документального фильма "Метод Тутберидзе" - он подробно раскрывает детали подготовки в одном из самых закрытых штабов. Отсюда мы узнаем, например, что незадолго до успешного выступления и уверенной победы Петросян не могла даже нормально скользить.

« "Мы прилетели в Красноярск (на предолимпийские сборы - прим. РИА Новости), и вдруг начало отпускать, именно за 4-5 дней до вылета в Пекин. Начали прыжки немного улучшаться. Они, естественно, были не те, потому что очень мало времени, но я хотя бы чувствовала ногу в кои-то веки и могла с этим как-то работать и контролировать это. До этого три недели были проблемы. Ботинок сильно давил, нога опухала, и я просто даже скользить нормально не могла, не то что прыгать", – поделилась фигуристка в фильме Оkko.

Никто из посторонних не знает, в какой форме Петросян находится прямо сейчас. Другой наш олимпиец Петр Гуменник недавно выступил на соревнованиях в Санкт-Петербурге, грубо не ошибался и по такому поводу получил космические баллы - 326,49. Это всего на 7 баллов меньше личного рекорда Ильи Малинина на Гран-при в Канаде. Понятно, что оценка оторвана от реальности, но это все-таки сигнал судьям и самому спортсмену - в него верят.

У Петросян же никакого публичного смотра не было, и это, скорее всего, говорит о том, что в ее ситуации молчание перед Играми - золото. Потому что чемпионат России она пусть и выиграла, но провела совсем не как фаворит. И уже после чемпионата опять столкнулась с проблемами - нога болит, чистых прокатов нет, четверные не идут. За все эти прегрешения максималистка Аделия ругает себя еще сильнее, чем тренеры:

« "Я на тренировках очень сильно загоняюсь, когда не получается, себя очень много ругаю. Многое может не получаться. Бывает, вообще без разминки практически заходишь, и получается аксель, а с тулупом что-то заело вдруг. Или наоборот. Бывает, что ничего нет, а бывает, что пошло все сразу. В основном это настрой в голове, наверное".

Настрой в голове важен, но контент все-таки определяет результат. Согласно стратегии Тутберидзе, чтобы претендовать на медали в Милане, Аделии нужен тройной аксель в короткой программе и по крайней мере один ультра-си элемент вкупе с чистым прокатом - в произвольной. В прошлом ей это легко удавалось, в сферическом вакууме не выглядит невыполнимым, в реальности - сильно зависит от состояния здоровья, психологического настроя и объективной готовности.

Очень важный момент, который может определить вообще все: на Олимпийских играх Петросян будет без тренера. Даниилу Глейхенгаузу ISU отказал в праве сопровождать ее на соревнования. А Тутберидзе, несмотря на свое присутствие на Играх в качестве тренера сборной Грузии, не может выводить на старт нейтрального спортсмена без риска дисквалификации:

« "Я была на телефоне, я с ней даже списалась ровно до выхода. Я стояла на разминке и всю разминку посмотрела. После этого она вышла со льда, списалась со мной. Я специально отошла, чтобы мы нигде не переходили друг к другу, потому что за нами реально следили, насколько я ее глазами провожу.

Ну и я не хочу здесь никаких проблем, чтобы нам не сказали, что все, она дисквалифицирована, зачем? Я вышла, зашла в skating lounge, и оттуда мы с Аделией списались. Я ей сделала какие-то замечания, поправила, настроила ее. И в путь-дорогу.

Была фраза от ISU, чтобы тренер не подходил нигде на территории venue – это помещение, в котором происходят соревнования. Автобус, который везет от катка, тоже являлся venue", - рассказала Тутберидзе про олимпийский отбор. Это же, по сути, модель их взаимоотношений и в Милане.

Люк Скайуокер и Илья Муромец в одном лице

Все эти выдуманные издевательские правила выглядят как попытка деморализовать Петросян еще сильнее. Трудно же представить, что условного Гийома Сизерона с партнершей лишают возможности общаться с тренерами. Или что чемпионка мира Алиса Лю в одиночестве проводит пятиминутную разминку, а потом сама себя обнимает после проката.

Но в ISU (или кто там действительно ответственен за абсурдные запреты), возможно, не читали великие книги и не смотрели великое кино. Они не догадываются, что вынужденное одиночество в самый важный момент может быть ключом к победе.

Во всех культурах во все времена в решающий бой герой отправляется один. Ученый Джозеф Кемпбелл написал об этом книгу по сравнительной мифологии "Тысячеликий герой". Рыцарь побеждает дракона без армии адъютантов, Илья Муромец - Соловья Разбойника без других богатырей, Гарри Поттер единственный, кто может убить Темного лорда. И даже Люк Скайуокер, очевидно уступающий по силе своему отцу Дарту Вейдеру, в решающем для всей цивилизации поединке добра против зла сражается один. И… побеждает.

Так же и фигурное катание подразумевает сольную битву. Будь тренер хоть сама Тутберидзе, у нее все равно нет таких волшебных слов и навыков гипноза, чтобы поставить спортсмену свою голову - холодную, уверенную, бесстрашную. На льду перед зрителями и судьями Аделия окажется одна.

У тысячеликого героя могут быть наставники. Они своими голосами звучат в голове и дают силы, когда становится особенно страшно и больно. Но победить может только он сам. В данном случае - сама Аделия Петросян.

« "Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки - не может быть, а точно. И, естественно, мы хотели показать, что они могут. Мы из них вынули, показали это. Теперь как будто бы надо соответствовать. Я просто совершенно не согласна с формулировкой "привыкла, что всегда мои спортсмены завоевывают золото". Нет, оно по-разному бывает на самом деле. Это вы там что-то ожидаете. Здесь сложно".", - говорит Тутберидзе.