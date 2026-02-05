"Мы в восторге": игрок "Кингз" порадовался переходу Панарина

«

"Один из лучших вингеров лиги в течение многих лет. Ему достаточно одного броска. Он умеет отправлять шайбу в сетку, ему не требуется много моментов. Более того, он умеет отдавать передачи, он плеймейкер. Кому бы ни пришлось играть с ним на постоянной основе, им потребуется немного времени. Он играет в немного другом стиле, возможно, кому-то понадобится время на адаптацию, но он станет тем, на кого мы будем во многом полагаться", - сказал специалист.