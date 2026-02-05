https://ria.ru/20260205/novgorod-2072415705.html
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил об уходе из команды нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T12:11:00+03:00
2026-02-05T12:11:00+03:00
2026-02-05T12:17:00+03:00
футбол
спорт
николоз кутателадзе
кирилл глущенков
нижний новгород
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896648861_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_d4ced73b215b71e8c4d06a6dc969d54b.jpg
https://ria.ru/20260205/rostov-2072340143.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896648861_114:0:731:463_1920x0_80_0_0_949f5d654c18d8f6180d640c1fe41699.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, николоз кутателадзе, кирилл глущенков, нижний новгород, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Николоз Кутателадзе, Кирилл Глущенков, Нижний Новгород, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
«Нижний Новгород» расторг контракты с Кутателадзе и Глущенковым