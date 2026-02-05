"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил об уходе из команды нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова.

Контракты с игроками расторгнуты по взаимному согласию сторон. Отмечается, что оба футболиста продолжат карьеру в других клубах.

Кутателадзе присоединился к " Нижнему Новгороду " в сентябре 2023 года. Всего за время пребывания в клубе он провел 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.