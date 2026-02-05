Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
12:11 05.02.2026 (обновлено: 12:17 05.02.2026)
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами
Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил об уходе из команды нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
"Нижний Новгород" расторг контракты с двумя футболистами

«Нижний Новгород» расторг контракты с Кутателадзе и Глущенковым

© Фото : Пресс-служба "Нижнего Новгорода"Николоз Кутателадзе
Николоз Кутателадзе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Нижнего Новгорода"
Николоз Кутателадзе. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" объявил об уходе из команды нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова.
Контракты с игроками расторгнуты по взаимному согласию сторон. Отмечается, что оба футболиста продолжат карьеру в других клубах.
"Клуб благодарит Николоза Кутателадзе и Кирилла Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении клуба.
Кутателадзе присоединился к "Нижнему Новгороду" в сентябре 2023 года. Всего за время пребывания в клубе он провел 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Глущенков подписал контракт с нижегородцами в 2024 году и провел 13 матчей в составе команды.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ФИФА сняла трансферный бан с "Ростова"
Вчера, 00:27
 
Заголовок открываемого материала