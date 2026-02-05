Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:27 05.02.2026 (обновлено: 16:38 05.02.2026)
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг пожелал удачи российскому лыжнику Савелию Коростелеву на предстоящих...
2026-02-05T16:27:00+03:00
2026-02-05T16:38:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
петтер нортуг
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, савелий коростелев, петтер нортуг, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Петтер Нортуг, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг пожелал удачи Коростелеву в Милане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНорвежский лыжник Петтер Нортуг
Норвежский лыжник Петтер Нортуг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Норвежский лыжник Петтер Нортуг. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг пожелал удачи российскому лыжнику Савелию Коростелеву на предстоящих Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Коростелев опубликовал в Instagram* фотографию, подписав ее: "Последний день перед открытием". Нортуг оставил комментарий под публикацией: "Удачи".
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Коростелева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Большунова показали в ролике на сессии МОК
3 февраля, 13:40
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевПеттер НортугВокруг спортаЗимние Олимпийские игры 2026Олимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
