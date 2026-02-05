https://ria.ru/20260205/nortug-2072506740.html
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг пожелал удачи российскому лыжнику Савелию Коростелеву на предстоящих... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:27:00+03:00
2026-02-05T16:27:00+03:00
2026-02-05T16:38:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
петтер нортуг
вокруг спорта
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1760993390_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_22652a2885203ea674c13f597314be63.jpg
https://ria.ru/20260203/bolshunov-2071929487.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1760993390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_685187a15ce46bdefd44bad490c8865f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, савелий коростелев, петтер нортуг, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Петтер Нортуг, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Олимпийский чемпион пожелал удачи Савелию Коростелеву на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Нортуг пожелал удачи Коростелеву в Милане