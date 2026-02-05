https://ria.ru/20260205/norovirus-2072502077.html
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленного норовируса у финских хоккеисток,... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:11:00+03:00
2026-02-05T16:11:00+03:00
2026-02-05T16:11:00+03:00
хоккей
спорт
финляндия
канада
милан
международная федерация хоккея (iihf)
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872072086_0:115:1500:959_1920x0_80_0_0_b4f1af982511c525905c90e742e81372.jpg
https://ria.ru/20260205/tramplin-2072453387.html
финляндия
канада
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872072086_35:0:1466:1073_1920x0_80_0_0_4abcc09b870c74e464b07628b8260e9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, финляндия, канада, милан, международная федерация хоккея (iihf), зимние олимпийские игры 2026, международный олимпийский комитет (мок)
Хоккей, Спорт, Финляндия, Канада, Милан, Международная федерация хоккея (IIHF), Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК)
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
Матч сборной Канады на Олимпиаде перенесен из-за норовируса у финских хоккеисток
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленного норовируса у финских хоккеисток, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Встреча первоначально должна была пройти в четверг, 5 февраля, в Милане. В итоге игра перенесена на 12 февраля.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 16:30
Матч не начался
Финляндия– : – Канада
"Это решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами в связи с выявленными случаями норовируса в составе сборной Финляндии. Решение было принято совместно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и безопасности, поскольку здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении IIHF.
Ранее издание Iltalehti сообщило о заболевании четырех хоккеисток сборной Финляндии норовирусной инфекцией. Заболевание было выявлено во вторник, запланированные на среду тренировки и встречи команды с прессой были отменены. Заболевшие и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты, в том числе на ледовой арене, дезинфицируются для предотвращения распространения болезни.