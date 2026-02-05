Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленного норовируса у финских хоккеисток, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча первоначально должна была пройти в четверг, 5 февраля, в Милане. В итоге игра перенесена на 12 февраля.

"Это решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами в связи с выявленными случаями норовируса в составе сборной Финляндии. Решение было принято совместно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и безопасности, поскольку здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении IIHF.