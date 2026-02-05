Рейтинг@Mail.ru
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
16:11 05.02.2026
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок
© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленного норовируса у финских хоккеисток, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Встреча первоначально должна была пройти в четверг, 5 февраля, в Милане. В итоге игра перенесена на 12 февраля.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 16:30
Матч не начался
Финляндия
:
Канада
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами в связи с выявленными случаями норовируса в составе сборной Финляндии. Решение было принято совместно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и безопасности, поскольку здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении IIHF.
Ранее издание Iltalehti сообщило о заболевании четырех хоккеисток сборной Финляндии норовирусной инфекцией. Заболевание было выявлено во вторник, запланированные на среду тренировки и встречи команды с прессой были отменены. Заболевшие и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты, в том числе на ледовой арене, дезинфицируются для предотвращения распространения болезни.
Йоханн Андре Форфанг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца ради Олимпиады
ХоккейСпортФинляндияКанадаМиланМеждународная федерация хоккея (IIHF)Зимние Олимпийские игры 2026Международный олимпийский комитет (МОК)
 
