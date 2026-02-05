Гендир WADA: восстановление РУСАДА не связано с возвращением атлетов из РФ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не зависит от вопроса возвращения российских спортсменов на международную арену и политической обстановки, сообщил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Исполком WADA в сентябре 2023 года оставил в силе решение о лишении РУСАДА полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года.
"Что касается РУСАДА, оно по-прежнему сохраняет статус несоответствия, но по другой причине. В частности, сейчас продолжаются арбитражный процесс и обсуждение вопроса внесения изменений в российское законодательство, чтобы привести его в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом. Этот процесс продолжается, еще один момент, подлежащий разрешению - это аудит РУСАДА, который должен быть проведен до восстановления. Итак, мы продолжаем с ними работу, и дело продвигается, они все еще не внесли поправки в закон, как это необходимо, но сроки нашей работы не зависят от какого-либо решения, принятого в отношении возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену", - заявил Ниггли на пресс-конференции, расшифровка которой оказалась в распоряжении РИА Новости.
"Для нас РУСАДА работает, функционирует в России, у нас рабочие отношения, им все еще нужно предпринять некоторые шаги, чтобы полностью восстановиться, и, как я уже сказал, сроки могут быть схожими, а могут и отличаться от сроков возвращения российских спортсменов на международную арену, мы следуем своему собственному процессу. Проще говоря, их законодательство в большей степени отражает конвенцию ЮНЕСКО (Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте - прим. ред.), чем кодекс. И за прошедшие годы кодекс претерпел значительные изменения. Поскольку формулировки конвенции ЮНЕСКО не менялись с момента ее принятия, им необходимо скорректировать некоторые определения, я бы сказал так", - добавил Ниггли.
В январе министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что команда WADA прибудет в Москву в первом или втором квартале 2026 года для проведения аудита РУСАДА.
