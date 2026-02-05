Гендир WADA: восстановление РУСАДА не связано с возвращением атлетов из РФ

«

"Что касается РУСАДА, оно по-прежнему сохраняет статус несоответствия, но по другой причине. В частности, сейчас продолжаются арбитражный процесс и обсуждение вопроса внесения изменений в российское законодательство, чтобы привести его в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом. Этот процесс продолжается, еще один момент, подлежащий разрешению - это аудит РУСАДА, который должен быть проведен до восстановления. Итак, мы продолжаем с ними работу, и дело продвигается, они все еще не внесли поправки в закон, как это необходимо, но сроки нашей работы не зависят от какого-либо решения, принятого в отношении возвращения российских спортсменов на международную спортивную арену", - заявил Ниггли на пресс-конференции, расшифровка которой оказалась в распоряжении РИА Новости.