Рейтинг@Mail.ru
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
09:22 05.02.2026 (обновлено: 09:43 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/medali-2072371841.html
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России
Борцы из КНДР завоевали на международном турнире в Красноярске в РФ 8 медалей, включая 5 золотых, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T09:22:00+03:00
2026-02-05T09:43:00+03:00
единоборства
спорт
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156388/59/1563885941_986:133:3024:1279_1920x0_80_0_0_44cbc96c44e70d7f92583e8a05d861e1.jpg
https://ria.ru/20260117/borba-2068518407.html
https://ria.ru/20260107/chamiso-2066642653.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156388/59/1563885941_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_0621f07cd9665c588738a8a775a74324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, борьба
Единоборства, Спорт, Борьба
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России

Борцы КНДР завоевали 5 золотых медалей на международном турнире в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВольная борьба
Вольная борьба - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вольная борьба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СЕУЛ, 5 фев - РИА Новости. Борцы из КНДР завоевали на международном турнире в Красноярске в РФ 8 медалей, включая 5 золотых, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что почти 500 спортсменов приняли участие в ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина", который прошел в Красноярске с 29 января по 1 февраля. За медали боролись 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины), и по общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы. География турнира в этом году включала четыре континента и 21 страну. На Кубке разыграли 20 комплектов медалей, по десять у мужчин и женщин.
Как сообщает ЦТАК, спортсмены КНДР уже вернулись на родину.
«
"Наши борцы завоевали в общей сложности 8 медалей, в том числе 5 золотых", - сообщает ЦТАК.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Остаюсь верен России": Садулаев высказался об участии в американской лиге
17 января, 16:53
Спортсменки Вон Мён Гён, Чхве Хё Гён, Сон Иль Сим, Ким Ок Чжу и Пак Соль Гым заняли первые места и завоевали золотые медали в соревнованиях по женской борьбе в весовых категориях до 50, 53, 57, 62 и 68 килограммов соответственно.
Также, по данным агентства, в соревнованиях по женской борьбе в весовых категориях до 53 килограммов и 57 килограммов спортсменки О Гён Рён и Хон Бёль заняли вторые места, а в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов спортсмен Хан Чхон Сон занял третье место.
"Борцов, вернувшихся с победами и прославивших честь Родины, 4 февраля в Пхеньянском международном аэропорту встретили работники спортивной сферы, спортсмены и члены их семей", - пишет ЦТАК.
Как сообщали организаторы турнира, приз за лучшую технику также получила бронзовый призер Олимпиады-2024 Чхве Хё Гён из КНДР, победившая в весе до 53 килограммов.
Фрэнк Чамисо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Бежал от нищеты с Кубы, пропал в Дагестане": удивительная история чемпиона
7 января, 08:00
 
ЕдиноборстваСпортБорьба
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала