Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России
Борцы из КНДР завоевали на международном турнире в Красноярске в РФ 8 медалей, включая 5 золотых, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T09:22:00+03:00
2026-02-05T09:22:00+03:00
2026-02-05T09:43:00+03:00
единоборства
спорт
борьба
Единоборства, Спорт, Борьба
Борцы из КНДР завоевали восемь медалей на международном турнире в России
СЕУЛ, 5 фев - РИА Новости.
Борцы из КНДР завоевали на международном турнире в Красноярске в РФ 8 медалей, включая 5 золотых, передает Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК).
Ранее сообщалось, что почти 500 спортсменов приняли участие в ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина", который прошел в Красноярске
с 29 января по 1 февраля. За медали боролись 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины), и по общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы. География турнира в этом году включала четыре континента и 21 страну. На Кубке разыграли 20 комплектов медалей, по десять у мужчин и женщин.
Как сообщает ЦТАК, спортсмены КНДР
уже вернулись на родину.
«
"Наши борцы завоевали в общей сложности 8 медалей, в том числе 5 золотых", - сообщает ЦТАК.
Спортсменки Вон Мён Гён, Чхве Хё Гён, Сон Иль Сим, Ким Ок Чжу и Пак Соль Гым заняли первые места и завоевали золотые медали в соревнованиях по женской борьбе в весовых категориях до 50, 53, 57, 62 и 68 килограммов соответственно.
Также, по данным агентства, в соревнованиях по женской борьбе в весовых категориях до 53 килограммов и 57 килограммов спортсменки О Гён Рён и Хон Бёль заняли вторые места, а в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов спортсмен Хан Чхон Сон занял третье место.
"Борцов, вернувшихся с победами и прославивших честь Родины, 4 февраля в Пхеньянском международном аэропорту встретили работники спортивной сферы, спортсмены и члены их семей", - пишет ЦТАК.
Как сообщали организаторы турнира, приз за лучшую технику также получила бронзовый призер Олимпиады-2024 Чхве Хё Гён из КНДР, победившая в весе до 53 килограммов.