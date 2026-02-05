https://ria.ru/20260205/makmorris-2072459047.html
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе
Канадский сноубордист Марк Макморрис избежал серьезных травм после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте Канадского олимпийского... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:14:00+03:00
2026-02-05T14:14:00+03:00
2026-02-05T14:18:00+03:00
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский сноубордист Марк Макморрис избежал серьезных травм после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте Канадского олимпийского комитета.
Инцидент произошел во время тренировки в среду в Ливиньо. Макморрис был унесен с трассы на носилках. Квалификационный турнир в биг-эйре стартует в четверг, за сутки до церемонии открытия Игр.
Сообщается, что Макморрис
выписался из больницы и вернулся в Олимпийскую деревню к медицинскому персоналу команды. Ему предстоит пройти контрольное обследование, чтобы определить возможность участия в квалификации. Отмечается, что спортсмен чувствует себя хорошо и ценит поддержку и добрые пожелания болельщиков.
Макморрису 32 года, он трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в слоупстайле.