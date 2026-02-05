Рейтинг@Mail.ru
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 05.02.2026 (обновлено: 14:18 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/makmorris-2072459047.html
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе
Канадский сноубордист Марк Макморрис избежал серьезных травм после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте Канадского олимпийского... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T14:14:00+03:00
2026-02-05T14:18:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
марк макморрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072388268_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_978e56fd657a02579c7ea9a92a2795e6.jpg
https://ria.ru/20260106/snoubord-2066621412.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072388268_0:0:812:608_1920x0_80_0_0_b2cab21825cc3f7b7322259601db9b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, марк макморрис
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Марк Макморрис
Канадцу удалось избежать травм после падения на олимпийской трассе

Марк Макморрис избежал серьезных травм после падения на олимпийской тренировке

© Фото : соцсети МакморрисаМарк Макморрис
Марк Макморрис - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : соцсети Макморриса
Марк Макморрис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадский сноубордист Марк Макморрис избежал серьезных травм после падения на олимпийской тренировке по биг-эйру, сообщается на сайте Канадского олимпийского комитета.
Инцидент произошел во время тренировки в среду в Ливиньо. Макморрис был унесен с трассы на носилках. Квалификационный турнир в биг-эйре стартует в четверг, за сутки до церемонии открытия Игр.
Сообщается, что Макморрис выписался из больницы и вернулся в Олимпийскую деревню к медицинскому персоналу команды. Ему предстоит пройти контрольное обследование, чтобы определить возможность участия в квалификации. Отмечается, что спортсмен чувствует себя хорошо и ценит поддержку и добрые пожелания болельщиков.
Макморрису 32 года, он трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в слоупстайле.
Кристина Пауль - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Три российских сноубордиста получили нейтральный статус
6 января, 15:16
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Марк Макморрис
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала