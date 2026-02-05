Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека

Обвинения против Маккенны являются результатом конфликта, произошедшего в Стейт-Колледже (штат Пенсильвания) 31 января. Маккенна, предположительно, ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив ему травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Хоккеист был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов после предъявления обвинений. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.