Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, которого считают фаворитом ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), предъявлены обвинения в совершении преступления, за которое можно получить тюремный срок, сообщает ESPN со ссылкой на документы суда Пенсильвании.
Сообщается, что 18-летнему спортсмену вменяется нападение при отягчающих обстоятельствах, которые определяются как "попытка причинения тяжких телесных повреждений или причинение вреда с крайней степенью безразличия". Также он обвинен в совершении простого нападения, квалифицируемого как мелкое правонарушение, и в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения.
Обвинения против Маккенны являются результатом конфликта, произошедшего в Стейт-Колледже (штат Пенсильвания) 31 января. Маккенна, предположительно, ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив ему травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Хоккеист был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов после предъявления обвинений. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.
По версии Центрального скаутского бюро НХЛ, Маккенна занимает первое место в рейтинге проспектов перед драфтом 2026 года.