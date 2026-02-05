Рейтинг@Mail.ru
Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:40 05.02.2026 (обновлено: 09:43 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/makkenna-2072375183.html
Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека
Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека
Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, которого считают фаворитом ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), предъявлены обвинения в совершении... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T09:40:00+03:00
2026-02-05T09:43:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260205/khokkey-2072347768.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), спорт, вокруг спорта
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт, Вокруг спорта
Фаворит драфта НХЛ может получить срок за избиение человека

Канадцу Маккенне предъявлены обвинения в нападении

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Канадскому хоккеисту Гэвину Маккенне, которого считают фаворитом ближайшего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), предъявлены обвинения в совершении преступления, за которое можно получить тюремный срок, сообщает ESPN со ссылкой на документы суда Пенсильвании.
Сообщается, что 18-летнему спортсмену вменяется нападение при отягчающих обстоятельствах, которые определяются как "попытка причинения тяжких телесных повреждений или причинение вреда с крайней степенью безразличия". Также он обвинен в совершении простого нападения, квалифицируемого как мелкое правонарушение, и в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения.
Обвинения против Маккенны являются результатом конфликта, произошедшего в Стейт-Колледже (штат Пенсильвания) 31 января. Маккенна, предположительно, ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив ему травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Хоккеист был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов после предъявления обвинений. Предварительное слушание по делу назначено на 11 февраля.
По версии Центрального скаутского бюро НХЛ, Маккенна занимает первое место в рейтинге проспектов перед драфтом 2026 года.
Калеб Джонс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Одноклубника Малкина дисквалифицировали за допинг
Вчера, 02:25
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала