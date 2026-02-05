Рейтинг@Mail.ru
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 05.02.2026 (обновлено: 16:26 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/lysenko-2072503310.html
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка Алина Лысенко завоевала золотую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:14:00+03:00
2026-02-05T16:26:00+03:00
спорт
алина лысенко
велоспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_0:24:3558:2025_1920x0_80_0_0_e13eee847542beac2900b4bd0dd39270.jpg
https://ria.ru/20260204/burlakova-2072308065.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_7071e976427f7a14b2e793a14f1a8921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алина лысенко, велоспорт
Спорт, Алина Лысенко, Велоспорт
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку

Лысенко завоевала золотую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велотреку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВелотрек
Велотрек - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Велотрек. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россиянка Алина Лысенко завоевала золотую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция).
Второе место заняла француженка Матильда Гро, третье - немка Леа София Фридрих. Еще одна россиянка Яна Бурлакова стала седьмой.
Лысенко завоевала вторую медаль на чемпионате Европы в Конье. Во вторник она стала третьей в спринте.
Турнир завершится 5 февраля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Яна Бурлакова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Бурлакова завоевала бронзу в гите на чемпионате Европы по велотреку
4 февраля, 20:04
 
СпортАлина ЛысенкоВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала