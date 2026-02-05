https://ria.ru/20260205/lysenko-2072503310.html
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
Россиянка Алина Лысенко завоевала золотую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Конье (Турция). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T16:14:00+03:00
2026-02-05T16:14:00+03:00
2026-02-05T16:26:00+03:00
спорт
алина лысенко
велоспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_0:24:3558:2025_1920x0_80_0_0_e13eee847542beac2900b4bd0dd39270.jpg
https://ria.ru/20260204/burlakova-2072308065.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112321/10/1123211017_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_7071e976427f7a14b2e793a14f1a8921.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алина лысенко, велоспорт
Спорт, Алина Лысенко, Велоспорт
Россиянка взяла золото в кейрине на чемпионате Европы по велотреку
Лысенко завоевала золотую медаль в кейрине на чемпионате Европы по велотреку